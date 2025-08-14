إنها لعبة الأمم !!

مسعد بولس مستشار ترامب يسافر إلى بنغازي ليقابل حفتر (غير الشرعي و غير المعترف به) و الداعم لمليشيا الجنجويد !!

بينما نحن (الشرعيين) المعترف بنا دولياً نسافر إلى زيورخ بسويسرا لمقابلة ذات المسعد !!

و في الوقت نفسه الذي يزور فيه مسعد بولس مستشار رئيس أكبر دولة في العالم و عضو دائم في مجلس الأمن الدولي كياناً غير شرعي في دولة عضو بالأمم المتحدة (يرفض) ذات المجلس إنشاء حكومة (تأسيس) الموازية في دارفور بينما (يناشد) أطرافاً لم يسمها بوقف دعمها للمليشيا !!

(إنها لعبة الأمم يا سادة) !!

فلتستمر معركة الكرامة حتى القضاء على التمرد و هزيمة المؤامرة ..

شعبنا قادر و سينتصر بإذن الله و وعده الذي لا نشك فيه ابداً ..

حاج ماجد سوار