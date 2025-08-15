الأعيسر :ليس بالضرورة أن يكون ناطقاً بلسانه

الحديث الكثيف حول الناطق الرسمي بإسم الحكومة أمر مهم و موضوعي ، وهو جانب من حالة الضبابية بشكل عام في الكثير من القرارات ، ومن ذلك فإن مقتضى الحال يستدعي توسيع النظرة للقضية وابعادها ، حيث أن وزير الثقافة والاعلام والسياحة يمتلك من الادوات ما هو أكبر وأهم من (الحديث المباشر) ، هو يمتلك مؤسسات الخطاب الاعلامي والتعبير الثقافي والبعد الحضاري والقيمة الجمالية ، وهذا هو التحدي الفعلي ، إدارة المؤسسات للقيام بدورها ، فهو يملك:

– الاذاعات الرسمية كافة والقنوات التلفزيون ووكالة السودان للأنباء ومنصاتها.. ولكل منها رسالة ابلغ تأثيراً أوسع مدىً من الرد على اسئلة القنوات ، مع أن ذلك كذلك مهم..

– لديهم مؤسسات الثقافة كافة ، الشعر ، والادب ، والقصة ، والدراما ، كلهم ادوات للتعبير عن ضمير حي ووجدان نقي ، والحقيقة أن شعبنا سابق في هذا المجال ، مؤسسات وافراد كانوا في قلب الحدث فاعلين ومؤثرين..

– هو على رأس وزارة عليها مسؤولية توظيف وتنظيم وسائل التواصل الإجتماعي ، وتقنين دورها بما يخدم الغايات ويضع الأجندة والعناوين ، ولقاء المؤثرين وصناع المحتوى ، إنها قضية مركزية ، ليس بالضرورة الحديث ، وإنما بالضرورة توفير المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب.

– يمكن أن تكون وكالة السودان للأنباء منصة تدفق المعلومات ، يمكن للوزير انشاء قناة تنسيق مع مؤسسات الدولة وناطقيها (الحكومة ، السيادة ، الجيش ، الشرطة ، الأمن) ، وتحديد الادوار والمهام وتغطية كل الثغرات..

– وهكذا يمكننا الحديث عن المسرح ، وعن قوافل الشعراء وعن منتديات القصة والادب ، كلها مساحات للحديث بتعبيرات أكثر من فصاحة اللسان وحسن البيان..

– أخي الكريم خالد الاعيسر ، هذا مسار العطاء ، وفوق ذلك:

– السعى إلى إعادة بناء المؤسسات وفق اسس مهنية..

– الاستفادة من علاقات وبروتكولات كثيرة لتوسيع دائرة الخطاب..

– وعلى حكومة دكتور كامل ادريس التعجيل بتعيين (ناطقها الرسمي) ، فالصمت فى وقت الحديث لا يجوز.

– حفظ الله البلاد والعباد

د.ابراهيم الصديق علي

14 اغسطس 2025م