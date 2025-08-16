كيف نُعيد الأطفال إلى روتين النوم المناسب؟

تستعد المدارس في بعض دول الخليج العربي لعودة طلابها ابتداءًا من نهاية الشهر الحالي.

وبعد صيف حافل بالعطلات والسهر، يُواجه الأهالي صعوبة في ضبط منبّهات العودة إلى المدرسة، وإعادة الطلاب إلى روتينهم المعتاد مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي هذا الإطار، أكدت طبيبة الأطفال غابرينا ديكسون لوكالة “اسوشييتد برس، أنّ النوم الجيّد يُساعد الطلاب على التركيز والانتباه في الفصل الدراسي، والتعلّم وأداء وظائفهم طوال اليوم.

ما هي كمية النوم اللازمة للأطفال؟

تتغيّر كمية النوم التي يحتاجها الأطفال مع تقدّمهم في السن. لذلك يجب أن يحصل الأطفال بين عامين وخمسة أعوام إلى ما يصل إلى 13 ساعة من النوم،

بينما تحتاج الفئة العمرية بين 8 و12 عامًا إلى ما بين 9 و12 ساعة. أما المراهقون فيحصلون على أفضل النتائج مع 8 إلى 10 ساعات من النوم.

كيف نُعيد الأطفال إلى روتين النوم؟

قد يغفل الأطفال عن مواعيد النوم المبكرة خلال فصل الصيف، إذ يسهرون لقضاء أوقاتهم في المبيت مع الأصدقاء، ومشاهدة الأفلام، ورحلات الطيران الطويلة.

وللعودة إلى روتين النوم في أيام المدرسة، ينصح الخبراء باتباع الإرشادات التالية:

التخلّص من التوتر قبل النوم

قد يُؤدي التوتر من اليوم الأول من العودة إلى المدرسة إلى صعوبة في النوم، مهما خلد طفلك إلى النوم باكرًا.

وفي هذا الإطار، تنصح ديكسون الأهل بالتحدّث مع أطفالهم لمعرفة ما يُثير قلقهم، سواء الخوف من المدرسة الجديدة أو من تكوين صداقات جديدة.

وتحثّ الأهل على زيارة المدرسة أو مقابلة زملاء أبنائهم في لقاء مفتوح.

وقالت ديكسون: “ليس الأطفال وحدهم هم مًن يتأقلمون مع الروتين الجديد، لذلك على الآباء بذل قصارى جهدهم لبدء جدول النوم”.

