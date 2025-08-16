لام أكول أجاوين …

شاهدت أمس حوارا في فضائية دولة جنوبسودان الناطقة باللغة العربية مع دكتور لام أكول أجاوين فوجدت نفسي أتابعه بكل اهتمام كما كان آنفا.

دكتور لام أكول أسس حزبا وفلسفة الحزب تقوم على أساس محاولة بناء دولة المواطنة التي تعلو على القبيلة وأن ينحصر دور القبيلة كمؤسسة إجتماعية لا علاقة لها بالسياسة ولا بالتعيينات في أجهزة الدولة.

دكتور لام أكول أجاوين كان من أفضل وزراء الخارجية في سودان 56 وبينما يجتهد حاليا في دولة جنوبسودان لترسيخ قيم المواطنة فإننا هنا في دولة 56 نعود القهقرى لما قبل الوطنية والمواطنة وأنتم تعلمون من هم السبب.

دولة جنوبسودان تتجه لشراكات استراتيجية مع دول العالم العربي وهي عضو في تجمع دول شرق أفريقيا.

لو كنت جنوبسودانيا لأعطيت صوتي للام أكول أجاوين في أقرب إنتخابات.

#كمال_حامد 👓