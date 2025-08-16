لا يمكن رشوة بوتين لإنهاء الحرب

تسلط جولة الصحافة هذا اليوم، على مقالين يتناولان القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، وآخر بعيد عن اللقاء ويتحدث عن “الرضا” عن المواعدة عبر الإنترنت.

وفي عنوان موجّه إلى ترامب “لا يمكن رشوة بوتين فهو يريد إراقة الدماء فقط”، استهل الكاتب أوين ماثيوز مقاله في صحيفة التلغراف.

وتساءل الكاتب عن ثمن السلام في أوكرانيا، وقال “بالنسبة لزيلينسكي فيُقاس بثمن الأراضي التي ستخسرها بلاده والإهانات السياسية التي قد تتحملها”، لكن بالنسبة لترامب فإن الأمر متعلق بـ “المعادن والنفط والمال البارد”، على حد تعبيره.

ووفق صحيفة التلغراف، فإن ترامب يستعد لتقديم “حوافز مالية” لبوتين لقاء إنهاء الحرب، لكن الكاتب رأى أن الرئيس الأمريكي “مخطئ تماماً” إذا كان يعتقد أنه “يمكن رشوة بوتين لإنهاء حربه الدموية المستمرة منذ 3 سنوات”.

وقال الكاتب إن “بوتين لا يهتم بالمال، ولا برفاهية اقتصاد بلاده، ولا بالثروات الشخصية للنُخب الروسية”، وأضاف أن بوتين “لو كان مهتماً لما بدأ الحرب من الأساس”.

ورأى أن “بوتين، على مدار ربع قرن وهو في السلطة، انتقل من التعاون الاقتصادي البراغماتي مع الغرب، إلى شعور داخلي بنفسه كمدافع عن الوطن وكموحد للشعب الروسي”. وأشار الكاتب في هذا الصدد، إلى بناء بوتين صداقات مع قادة ألمانيا وبنى خطوط أنابيب غاز ضخمة وفّرت ثلث احتياجات أوروبا من الطاقة، وفي المقابل ضخت شركات أمريكية وأوروبية مليارات الدولارات للاستثمار في روسيا.

لكن في عام 2022، “تغيّرت أولويات بوتين”، مع بدء غزو أوكرانيا وهو ما أدى إلى “تدمير” شركة غازبروم وانهيار الاستثمار الأجنبي، على حد قول الكاتب.

وقال إنه “عندما يتعلق الأمر بالمهمة التي عيّنها بوتن لنفسه لاستعادة عظمة روسيا التاريخية، فإن الحرب أكثر أهمية من المال”.

غير أن الكاتب رأى أن “مقترحات ترامب للتعاون الاقتصادي قد تلعب دوراً رئيسياً في نهاية حرب أوكرانيا”. وقال إن بوتين “مهتم بإيجاد طريقة تحفظ ماء الوجه لإنهاء الحرب المكلفة والدامية التي بدأها”، على حد تعبيره.

ورأى أن بوتين “يحتاج لأن يتمكّن من تقديم نفسه على أنه منتصر، ولهذا الغرض، جلب معه مسؤولين اقتصاديين لمناقشة مشاريع تجارية مشتركة مع الأمريكيين”.

وتحدث عن “هدايا” لدى بوتين لتقديمها لترامب بينها مشروع مشترك لاستغلال حقل شتوكمان الروسي الذي تبلغ احتياطاته نحو 3.8 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. كما عرض الرئيس الروسي على شركات أمريكية إمكانية الوصول المشترك إلى رواسب المعادن الأرضية النادرة في روسيا وحتى في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، على حد قول الكاتب.

وانتقد الكاتب إبرام صفقات تجارية بين البلدين في وقت “يُقتل جنود ومدنيون يومياً في أوكرانيا”.

وفي سياق قمة ألاسكا، كتب، سيرج شميمان، مقالاً في نيويورك تايمز قدّم فيه قراءة عن لقاء الزعيمين الأمريكي والروسي.

وقال الكاتب إن بوتين “كان راضياً” عن الاجتماع، وقال إن الرئيس الروسي “المنبوذ والمطلوب كمجرم حرب في أوروبا” كان “مسروراً” وهو يُجري ما بدا أنه “لقاء ودي” مع الرئيس الولايات المتحدة على أراضي أمريكية مجاورة لروسيا.

وأشار إلى حديث بوتين عن أهمية فتح صحفة جديدة في العلاقات الروسية الأمريكية وعن الإمكانيات التجارية الكبيرة بين البلدين ما “رسم ابتسامة على وجه ترامب”.

وفيما أغدق بوتين الإطراءات لترامب وقال إن الأخير كان محقاً عندما قال إنه لو كان رئيساً في ذلك الوقت لما حصلت الحرب، عاد الرئيس الروسي عند حدثيه عن الحرب إلى خطابه المعتاد ومفاده أنه من أجل التوصل إلى تسوية دائمة، يجب القضاء على جميع الأسباب “الجذرية” للصراع، والتي تقع، في رأيه، كلها على جانب أوكرانيا، وفق تعبير الكاتب.

وأشار الكاتب إلى أن ترامب الذي بدا قبل الاجتماع وكأنه يتجه إلى موقف صارم جديد بشأن روسيا مهدداً بعواقب وخيمة حال عدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وألمح إلى أن بوتين يتلاعب به، “بدا في القمة وكأنه يعود إلى إعجابه القديم ببوتين”.

وسخر ترامب “بسرور” من اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

ودون تقديم أي تفاصيل، تحدث ترامب عن الاتفاق على “العديد من النقاط” بخصوص أوكرانيا وأشار إلى “تقدم كبير” و”بعض التقدم”، بحسب الكاتب، وأقر ترامب بأنه “لا يوجد اتفاق حتى يتم التوصل إلى اتفاق”.

وقال الكاتب إن اتصالات ترامب مع قادة حلف الناتو وزيلينسكي “قد تُلقي مزيداً من الضوء على أي تفاهم توصل إليه الرئيسان”، وبحسب الكاتب “لا يزال من الممكن أن يكون الاجتماع قد حقق شيئاً يمكن يسمى تقدماً”.

لكنه رأى أن بوتين “نجح مرة أخرى في كسب مزيد من الوقت لحربه التي تسير حالياً لصالحه”.

وعندما قال بوتين مازحاً بأن القمة المقبلة يجب أن تُعقد في موسكو، بدا ترامب مسروراً ولم يستبعد حدوثها رغم الانتقادات، على ما ذكر الكاتب.

بيد أنه حذر من أن ترامب قد يفقد، على الأرجح، “اهتمامه بمحاولة إنهاء الحرب”.

لكن بالنظر إلى ثقة ترامب في مهاراته بإبرام الصفقات وحدسه الشخصي، بدا وكأنه مستعد للتخلي عن هذه الصفقة، على حد تعبير الكاتب الذي قال إن هذا “قد يفسر سعادة بوتين، وهو ما سيشكل ضربة لأوكرانيا”.

وبعيداً عن السياسة وحرب أوكرانيا، عنون الكاتب، توم ويبل، مقاله في صحيفة التايمز بـ “المواعدة عبر الإنترنت تضعنا في مأزق”.

وقال إن “الإنسان تطور في بيئة تفتقر للرومانسية حين كان أجدادنا محظوظون لو كان لديهم خيار حتى بين ستة شركاء محتملين نصفهم على الأرجح كانوا أقرباء”.

لكن “اليوم، يتيح لنا التعارف عبر الإنترنت العالم بأسره، مع سوق مثالية في الحب”، وفق الكاتب.

غير أنه تساءل “هل نحظى بتوافقات عاطفية أفضل من أي وقت مضى؟”.

واستند الكاتب لدراسة أشارت إلى نتائج معاكسة تقريباً، وجد باحثون أن “من دخلوا في علاقات عبر الإنترنت كانوا أقل رضا”. وتساءل الباحثون “هل نحن بصدد الوقوع في معاناة الاختيار في أكثر قرار مصيري سنتخذه في حياتنا؟”.

وبالنسبة للكاتب فإن “الإجابة مهمة لأن المواعدة حلّت خلال جيل واحد مكان الأصدقاء والعائلة والعمل باعتبارها الطريقة الرئيسية للقاء الشركاء”.

في مقارنة بين ما تُفضل النساء في الرجال والعكس، قال إن “الرجل المثالي بالنسبة للنساء ثري وبعمر قريب منهن”، أما الرجال فيرون في أن المرأة المثالية “شابة ونحيلة وذكية”، مضيفاً أن “النساء أكثر انتقائية في الحياة الواقعية أيضاً، فيما الرجال يفضلون النساء الأصغر سناً”.

لكن الكاتب رأى أن “الإنترنت بمثابة مرآة، لكنها مشوهة”، مشيراً إلى أنه “يمكن للناس توجيه إهانات عبر الإنترنت لم يكونوا ليفعلوها وجهاً لوجه”.

بي بي سي عربي