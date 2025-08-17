في أبريل 2023م، كانت سحب الدخان تغطي سماء الخرطوم، لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص، هجم الجنجويد على كل مقار الجيش، اختطفوا المفتش العام وضباط معهد المدرعات، أسقطوا مدرعات الباقير، وحاصروا مقر القائد العام ونائبه.

القيادة العامة تحولت لمعركة دامية،. كسر الجنجويد منزل القائد العام (بالبوكلن) كل أنواع الأسلحة التي كانت تستخدم في الهجوم على بيت الضيافة بصورة خاصة والقيادة بصورة عامة،

ساعتئذ كنت عالقاً للحظات بجسر المنشية بعد أن تعذر وصولي إلى مقر مكتبنا ببرج الفاتح، انعطفت من جسر المنشية نحو منزل الصديق مجاهد باسان.

هنالك هاتفت اللواء نادر المنصوري لمعرفة الموقف العام بالقيادة العامة، وقتها انتشرت تصريحات حميدتي في القنوات الفضائية قائلاً إنه بات على مقربة من إحكام السيطرة على القيادة العام، مطالباً البرهان بخيارين الاستسلام أو الاعتقال.

جاء صوت اللواء المنصوري واثقاً ومن تحت لعاع الرصاص قائلاً (نسيطر تماماً على القيادة العامة للجيش، والقائد العام يدير المعركة من مكان آمن)، بثت على الفور تصريحاته على شاشة الجزيرة.

لم تمض دقائق، هاتفته مرة أخرى مطالباً بأخذ تصريحات من البرهان، سيما وأن حمدان ظل في حالة حديث دائم للقنوات بدءاً من الجزيرة مباشر والعربية واسكاي نيوز.

لم تمض دقائق حتى وجدت نفسي أتحدث هاتفياً مع البرهان، وقد أدلى الرجل بتصريحات صحفية قوية كان لها أثر ميداني بالغ في تثبيت المقاتلين بالعاصمة والولايات وانهت دعاية حمدان الحربية بأنه يوشك على إحكام السيطرة على البلاد.

في أغسطس، البرهان يغادر القيادة، سارعت بالتواصل مع اللواء المنصوري هل خرجت؟ وكنت أتوقع ذلك وهو قائد الحرس، قال لي إنّه باقٍ مع جنود وضباط الحرس الرئاسي في القيادة، قوة الحرس كانت في تماس مباشر مع الجنجويد المنتشرين بحي المطار ومقر جهاز المخابرات العامة، ثم أضاف: سنقاتل لنكون شهداءً أو أبطالاً ثم ردد دعاءه الشهير (اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير.

ظل المنصوري في تماس هو جنوده مع الجنجويدي حتى بعد فتح الطريق إلى القيادة العامة، حيث ظل الجنجويد ببرج جهاز المخابرات حتى خواتيم مارس.

بعدها بلغني بأنه نقل من الحرس الرئاسي إلى وحدة أخرى، سألته؟ فقال تعليمات الجيش تسري وقد يباشر مهامه من موقعه الجديد.

اليوم غادر صهوة جواد الجيش ويقيني أنه متقبل لقرار الإحالة وهو الأكثر صرامة في التقييد بمقاليد الجيش.

تقبل الله جهدك وجهادك

عبدالرؤوف طه علي

