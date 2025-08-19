جحيم المرتزقة الكولمبيين في الفاشر..

♦️- الواضح ان السودان بعد ان اهلك المرتزقة الافارقة لم يتبق الا احضار المرتزقة من خارج حدود القارة

♦️- المراقب للاوضاع يتفهم لو ان المليشيا استقدمت مرتزقة مشغلي مدفعية او مشغلي مسيرات او حتي لحراسة الشخصيات المهمة لكن ان يصل الامر باحضار مرتزقة مشاة يشاركون في حرب الشوارع باسلحة شخصية وواضح من اسلوب قتالهم افتقارهم للخبرات اللازمة من صراخهم وشتمهم واسلوب تحركهم واقتحامهم وحتي اسلوب التقفيل والتغطية والانسحاب.

♦️- واستقدام هؤلاء المرتزقة قليلي الخبرة للمشاركة كمشاة هذا يثبت ان المليشيا تعاني فعليا نقصا حادا في الجنود اما بالفناء واما بالعزوف عن الحرب ممن شارك معها سابقا

♦️- واللجوء لامريكا الجنوبية يعني ايضا نضوب خزان المرتزقة الافارقة سواء في دول الجوار او البعيدة بسبب ضعف الرواتب وكثرة الموت وفقدان الغنائم الدافع الاكبر للقتال

♦️- كسؤال كم راتب المرتزق الكولمبي في الشهر؟؟ هل هو الفين دولار ام اعلي هل يبلغ 6 الف دولار؟؟ هذه فاتورة مكلفة جدا لهؤلاء المرتزقة عديمي الفائدة قليلي الخبرة الاغرار لن يدفعها احد الا مضطرا

♦️- هل هناك تامين علي الحياة او تعويض في حالة القتل وكم يبلغ 10 الف ام عشرين الف دولار وكم تامين الاصابة وتكاليف العلاج؟؟

◾️- هناك فيديو 6 دقايق لاشتباك في الفاشر لمجموعة من المرتزقة الكولمبيين اللقطات وثقت كل شئ والشباب ترجموا الفيديوهات يبدو من التسجل ان مجموعة المرتزقة اصيب منها عدد غير قليل وقتل منها اثنان وهم فعليا كانوا تحت الحصار.. والفيديو كله صراخ وسب ولعن للجحيم الذي حوصروا فيه..

– المليشيا فعلا تعاني نقصا في الرجال وفعلا تعاني في مسألة استقطاب الشباب للحرب فليس هناك علاج للمصاب ولا راتب للعاجز بسبب الحرب ولاغنائم تاتي بالشفشافة.

النور صباح