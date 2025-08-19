الإحالات العسكرية والشعب البطل!

حالة من خزعبلات النشر والقول صاحبت إعلان الإحالات مع الترقيات الأخيرة في صفوف القوات النظامية

وحاول البعض إلباسها ثوبا سياسيا وتباكى البعض على المحالين محذرا من خطر غيابهم عن المشهد العسكري والميداني!!

يقيني أن الإحالات الأخيرة – إجراءات روتينية واقتضتها فوق ذلك مصلحة المؤسسة وحاجة الميدان وفق نظرة القيادة العامة

ليس في الأمر -في تقديري -أبطالا ذهبوا أو غيرهم بقوا وكل الأمر إجراء روتيني للصالح العام مثل تبديلات المدربين في الكرة مع فارق القياس والخيال الواسع مضر كثيرا -!

البطل الأكبر في معركة الكرامة الجارية هو الشعب السوداني البطل وهناك – مدنيون – حموا حتى المؤسسات العسكرية من السقوط بعضهم استشهد وبعضهم ذهب وبعضهم رامي قدام والسلام!

بكرى المدنى