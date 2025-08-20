وفاة الشاعر السعودي “سعود بن معدي القحطاني” في حادث سقوط بعمان

أدى سقوط مرتفع من جبل “سمحان” بمحافظة ظفار في سلطنة عمان إلى وفاة الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني ,وبدأت القصة في تواجد القحطاني في عمان لقضاء إجازة قصيرة ,وعلى سفح الجبل الكبير انزلقت قدم الشاعر من إحدى قمم الجبل الشاهق الارتفاع وتم ابلاغ السلطات المختصة التي باشرت الحادث وانتشلت الجثة ..

من جانبها أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في سلطنة عمان أن السفارة باشرت حادثة سقوط المواطن سعود بن معدي القحطاني من مرتفعات جبل سمحان في صلالة والذي أدى إلى وفاته , وتعمل السفارة بالتنسيق مع السلطات المختصة في سلطنة عمان الشقيقة لإتمام إجراءات نقل جثمان المتوفي (رحمه الله بواسع رحمته) إلى المملكة..

جريدة المدينة