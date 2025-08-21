شاهد بالفيديو.. خلال حفل جماهيري حاشد بالقاهرة.. الفنانة ميادة قمر الدين ترد على سخرية الأطباء من أغنيتها الشهيرة: (التقول أنا متخرجة من طب)

ردت الفنانة السودانية, المعروفة ميادة قمر الدين على سخرية بعض الأطباء من كلمات أغنيتها الشهيرة “الجروح بتطيب”, وذلك خلال حفل بالقاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ردت ملكة الرق, على سخرية وانتقادات بعض الأطباء أثناء إحيائها حفل جماهيري حاشد.

وقالت ميادة قمر الدين, قبل تقديمها الأغنية: (طبعاً يا جماعة الدكاترة ردموني وقالوا كيف أقول سحبوه 2 سيسي والكلام دا ما علمي).

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (التقول أنا متخرجة من طب ما غناء), لتقدم بعدها الأغنية التي سخر منها الأطباء وسط تفاعل الجمهور الحاضر.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين