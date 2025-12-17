تبدو آمنة لكنها قاتلة ببطء.. أطعمة ومشروبات تهدد صحة القلب

كشف جراح القلب الأميركي الشهير جيريمي لندن عن الأطعمة والمشروبات التي يحرص على تجنبها لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي مقطع فيديو انتشر مؤخرا على تطبيق “تيك توك”، حدد لندن 4 فئات رئيسية من الأطعمة والمشروبات التي يتجنبها، مشددا على أن الالتزام بذلك يساهم في الحفاظ على صحة القلب، وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

الوجبات السريعة

يتجنب لندن الوجبات السريعة لأنها غنية بالدهون المشبعة والسكريات والصوديوم، وعادة ما تُعالج بمواد مضافة مثل المستحلبات والمكثفات والألوان الصناعية، التي تسبب الالتهابات وترفع ضغط الدم، ما يزيد من إجهاد القلب.

ويقول لندن: “معظم ما يُقدم في سلاسل مطاعم الوجبات السريعة هو “منتج غذائي صالح للأكل”. إنه ليس طعاما حقيقيا”.

وأوضح أن البرغر والبطاطا المقلية قد يكونان آمنين من الناحية التقنية، لكنهما يفتقران إلى العناصر الغذائية الأساسية.

المشروبات الغازية

حذر لندن من المشروبات الغازية العادية والدايت، مشيرا إلى أن علبة صودا واحدة تحتوي على حوالي 40 غراما من السكر المضاف، وهو ما يقارب الحد الأقصى اليومي المسموح به من السكر (50 غراما).

وأوضح أن الإفراط في تناول السكر يزيد ضغط الدم والكوليسترول الضار، ويؤدي إلى انسداد الشرايين وتراكم الدهون، بينما قد تسبب المحليات الصناعية الموجودة في مشروبات الدايت مشاكل صحية مشابهة، بما في ذلك خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب.

منتجات الألبان الغنية بالدهون

ينصح لندن بالحذر عند استهلاك منتجات الألبان الغنية بالدهون مثل الجبن والشوكولاتة، موضحا أن الحليب كامل الدسم قد يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي ترفع الكوليسترول.

إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأن البروتين والكالسيوم الموجودين في الحليب كامل الدسم قد يحميان من الالتهابات وتراكم الترسبات في الشرايين التاجية.

الكحول

أخيرا، حذر لندن من استهلاك الكحول، مؤكدا أن حتى الاستخدام المعتدل والمتقطع قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، من خلال الإضرار بعضلة القلب ورفع مستويات هرمون التوتر، ما يزيد معدل ضربات القلب وضغط الدم.

وأشار إلى أن الكحول مصنف من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان ضمن المجموعة الأولى من المواد المسرطنة، إلى جانب الأسبستوس والإشعاع والتبغ، وأنه لا يوجد حد آمن لاستهلاكه.

وقال لندن: “إذا كنا نبذل كل هذا الجهد لتحسين صحتنا، فإن أقل ما يمكننا فعله هو التوقف عن إلحاق الضرر بأجسامنا”.

سكاي نيوز