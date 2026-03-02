شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السودانية رندا خليل:( دخلت في خلافات مع زوجي بسبب حبي للشيوخ..أعشق ود حسونة وأحرص على زيارة ضريحه هو والشيخ البدوي بمصر)

حكت التيكتوكر, السودانية, المثيرة للجدل رندا خليل, قصصها مع زيارة ضريح الشيوخ بالسودان, وأبرزهم الشيخ المعروف ود حسونة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت التيكتوكر, عن دخولها في خلافات مع زوجها بسبب حرصها على زيارة ضريح ود حسونة.

وقالت في إحدى الطرائف أنها تفتعل المشاكل مع زوجها لتزور الشيخ ود حسونة, وغيره حتى لا يلاحقها بالمكالمات الهاتفية في الزيارة.

وأضافت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنه وبعد الحرب التي دفعتها للاستقرار في مصر, أصبحت تزور الشيخ أحمد البدوي, والمرسي أبو العباس, وغيرهم من الشيوخ.

محمد عثمان _ النيلين