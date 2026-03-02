مداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. تيكتوكر مغربية حسناء ترد على السودانيين: (خلوني بايرة أحسن ومافي حاجة بتنفع معاي غير البورة)

2026/03/02
ظهرت التيكتوكر, المغربية الحسناء “نور”, في بث مباشر جديد عبر إحدى منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, حظي بتفاعل واسع من متابعيها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التيكتوكر, المغربية الحسناء, جذبت إعجاب السودانيين, بعد إعلانها عن حبها للشعب السوداني.

“نور”, التي تتحدث اللهجة السودانية, بطلاقة ظهرت في البث المباشر وهي ترد على أصدقائها ومتابعيها السودانيين, الذين مازحوها في التعليقات.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد ردت “نور”, على تعليق من أحدهم قالت فيه: (خلوني بايرة أحسن ومافي حاجة بتنفع معاي غير البورة).

محمد عثمان _ النيلين

