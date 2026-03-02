شاهد.. “بلوغر” سودانية تؤدي “العمرة” مع شيخ الأمين وصفحات مواقع التواصل تنشر صور مثيرة لها

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور لبلوغر سودانية, قيل أنها تقيم في دولة الإمارات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن البلوغر, كانت قد ظهرت في إحدى الصور التي قامت بنشرها وهي تؤدي مناسك العمرة مع الشيخ الأمين عمر الأمين.

وكتبت على الصورة التي أثارت ضجة إسفيرية واسعة: (عمرة رمضان مع أبي وشيخي الأمين عمر الأمين.. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تناقلت الصفحات بعد نشرها التدوينة صور مثيرة لها بأزياء تم وصفها من قبل المتابعون بالمثيرة للجدل.

محمد عثمان _ النيلين