شاهد بالصورة والفيديو.. بعد أن حققت رواجاً واسعاً وطالب الجمهور بمعرفتها.. شاب سوداني يكشف قوانين وأسرار لعبة “الطاب” التاريخية

انتشرت مقاطع فيديو على السوشيال ميديا السودانية, قبل أيام لشباب ورجال وأطفال سودانيون, وهم يروحون عن أنفسهم بلعب “الطاب”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فبعد انتشار المقطع على السوشيال ميديا, طالب الجمهور بمعرفة أسرار وقوانين اللعبة التي وصفت بالتاريخية.

لعبة “الطاب”, التي قيل أن عمرها أكثر من 100 عام تلعب في عدد من القرى السودانية, بأسماء مختلفة لكنها حققت شهرة واسعة باسم “الطاب”.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قدم شاب من الذين يمارسون اللعبة شرح كامل لقوانينها, حيث تلعب باستخدام الأعواد, والحجارة.

محمد عثمان _ النيلين