بالصورة.. إغتيال إعلامي بالدعم السريع خلال مشاجرة مع أبناء “السلامات” داخل سوق نيالا وإعلام المليشيا يواصل الكذب ويزعم أن وفاته حدثت في معركة

نشر نشطاء يتبعون لقوات الدعم السريع, على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً فيسبوك, خبر يفيد باستشهاد إعلامي حربي, خلال معارك بكردفان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر نشطاء بالمليشيا أبرزهم الفاضل منصور, صورة محمد ادم عبود, وزعموا أنه استشهاد خلال معارك مع الجيش.

القيادي السابق بالدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, كذب إعلام ونشطاء المليشيا وكشف التفاصيل الكاملة لإغتيال محمد عبود, خلال مشاجرة بمدينة نيالا, التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع.

وقال بقال, الذي انشق عن الدعم السريع, في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أرفق معها صورة الإعلامي الهالك: (في كل صفحات مشاطات المليشيا نشروا هذه الصورة ويتباكون علي موته وفراقه علي اساس انه اعلامي حربي ميداني وهو ليس بأعلامي ولا علاقة له بالاعلام ولم يوضحوا سبب وفاته).

وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (محمد ادم عبود لم يمت في معركة ولا في الصفوف الامامية بل اغتيل في سوق نيالا سوق المواشي ( سوق المرين ) بالقرب من موقف دلالة العربات المشفشفة في مشاجرة بينه وبين شفشافة وحرامية ومجرمي المليشيا من السلامات وهو من البني هلبة يعني مشكلة قبلية).

وختم بقال, قائلاً: (هذا ان دل انما يدل علي ان نيالا عاصمة ما يسمي بحكومة الخسيس قاعدة في السهلة ساكت لا امن لا امان ويعمها الفوضي وعدم الاستقرار .. سمو الاشياء بمسمياتها بدل تنشروا صورته وشغالين استشهد البطل استشهد البطل ، استشهد وين ؟ وعن اي بطولة تتحدثون ؟ زول شاكل له مع ناس في سوق المرين وكتلوه مطلعنوا بطل كأنه حرر نيالا).

محمد عثمان _ النيلين