ابتكار برازيلي يحول مخلفات الكاكاو إلى عسل بالشوكولاتة

نجح باحثون في البرازيل في ابتكار منتج جديد يمزج بين عسل النحل المحلي وقشور حبوب الكاكاو، ليخرجوا بعسل بنكهة الشوكولاتة غني بمركبات مضادة للأكسدة ومنشطات طبيعية مفيدة للقلب.

واللافت أن قشور الكاكاو التي تُعد عادة من مخلفات صناعة الشوكولاتة، تحولت في هذا البحث إلى مكون ذي قيمة غذائية عالية، في خطوة تجمع بين الاستدامة والابتكار الغذائي، بحسب تقرير في موقع “ScienceDaily” العلمي.

واعتمد الفريق البحثي في جامعة كامبيناس على تقنية الموجات فوق الصوتية لاستخلاص المركبات الحيوية من قشور الكاكاو داخل العسل نفسه، من دون استخدام مذيبات كيميائية صناعية.

وتعمل التقنية عبر توليد فقاعات دقيقة تنهار بسرعة، ما يساعد على تفكيك القشور وإطلاق مركبات مثل الثيوبرومين والكافيين ومركبات فينولية مضادة للأكسدة، وهي مواد ارتبطت بدعم صحة القلب وتقليل الالتهابات.

ووفق الباحثين، يُعد هذا الأسلوب أكثر استدامة وسرعة مقارنة بالطرق التقليدية، كما أنه ينسجم مع مبادئ “الكيمياء الخضراء”.

نكهة شوكولاتة طبيعية

وإلى جانب الفوائد الصحية المحتملة، يتميز المنتج بنكهة شوكولاتة واضحة، تختلف شدتها بحسب نسبة قشور الكاكاو إلى العسل.

ويرى الباحثون أن المنتج يمكن تناوله مباشرة، أو إضافته إلى أطعمة مختلفة، بل وحتى إدخاله في مستحضرات التجميل نظرًا لاحتوائه على مضادات أكسدة.

واختار الفريق عسل من أنواع محلية من نحل البرازيل عديم اللسع، إذ يتميز بنسبة ماء أعلى ولزوجة أقل مقارنة بعسل النحل الأوروبي، ما يجعله أكثر فاعلية في عملية الاستخلاص.

كما يسلط المشروع الضوء على أهمية استثمار التنوع الحيوي المحلي وتقليل الهدر في الصناعات الغذائية. ويعمل الباحثون حاليًا على إيجاد شريك صناعي لتسويق المنتج، مع دراسة تأثير التقنية على العمر التخزيني للعسل. وتشير التوقعات إلى أن الموجات فوق الصوتية قد تقلل أيضًا من نمو بعض الكائنات الدقيقة، ما يعزز استقرار المنتج.

والابتكار الجديد لا يضيف فقط نكهة الشوكولاتة إلى العسل، بل يفتح الباب أمام استخدام مخلفات الكاكاو كمصدر لمركبات صحية قيّمة.. وهو مزيج يجمع بين الطعم والاستدامة والفائدة الغذائية، وقد يجد طريقه قريبًا إلى الأسواق الراقية ومنتجات العناية بالبشرة.

