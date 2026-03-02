بسبب غيابه عن الموسم الدرامي.. محمد رمضان “يصالح نفسه” بسيارة فارهة

يبدو أن الفنان المصري محمد رمضان، لم يتقبل فكرة غيابه عن الموسم الدرامي الأبرز في شهر رمضان، لذلك قرر أن “يهادي نفسه بهدية ثمينة”.

وهو ما كشف عنه رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد أن نشر صورته بجوار سيارة فارهة، دون أن يكشف عن لونها وتفاصيلها.

وعلق رمضان على الصورة قائلا “كنت زعلان من نفسي إني معملتش مسلسل في رمضان.. فقررت أصالح نفسي واشتريت عربية فيراري 296 جي تي بي”.

ولم يكتف رمضان بالإعلان عن هديته لنفسه، بل قرر أن يعلن عن مسابقة لجمهوره، ووجه إليهم سؤاله قائلا “تتوقعوا لونها إيه؟”.

وفي ختام تعليق رمضان على الصورة، أكد على أنه سيقوم بعمل مسلسل في دراما رمضان، من أجل صاحب التوقع الصحيح الخاص بلون السيارة.

ويغيب محمد رمضان عن دراما رمضان، منذ أن قدم مسلسل “جعفر العمدة” في عام 2023، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وبعدها تفرغ رمضان من أجل تصوير فيلمه الجديد “أسد”، المنتظر عرضه في الفترة المقبلة.

العربيه نت