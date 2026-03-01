شاهد بالفيديو.. مدرب بيراميدز يضع الهلال السوداني ضمن أبرز المرشحين للفوز بأبطال أفريقيا

كشف لاعب الأهلي المصري, السابق والمدرب العام لفريق بيراميدز, حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا, الموسم الماضي, عن ترشيحاته للأندية ستحقق اللقب هذا العام.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد اللاعب محمد ناجي جدو, في مقابلة مع الإعلامي مهيب عبد الهادي, الأهلي, هو المرشح الأول للفوز بالبطولة باعتبار أنه النادي الأكثر تحقيقاً لها.

وأضاف جدو, أن فريقه بيراميدز, يعتبر المرشح الثاني نظراً لفوزه بآخر نسخة من البطولة, وأكد أن المرشح الثالث هو الهلال السوداني, الذي قدم مستويات جيدة هذا العام.

ياسين الشيخ _ النيلين