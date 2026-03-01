ماجد المصري يكشف خبايا شخصيته في “أولاد الراعي”

يُعد الفنان ماجد المصري من الأسماء البارزة في الدراما المصرية، حيث اشتهر بأدواره المركبة ذات الحضور القوي.

وعلى مدار سنوات من العمل المتواصل، نجح المصري في ترسيخ مكانته، معتمداً على كاريزما واضحة وقدرة على تجسيد شخصيات تجمع بين القوة والهشاشة. فمنذ بداياته، لم يسعَ المصري للبطولة المطلقة بقدر ما ركّز على الأدوار المؤثرة، حتى لو كانت مثيرة للجدل.

تنقل بين أدوار الرجل الصارم، والعاشق، والخصم القوي، والأب الذي يواجه تحديات، مستفيداً من خبرة طويلة منحته وعياً بقراءة النصوص وفهم البناء الدرامي للشخصية قبل تجسيدها.

وفي كل موسم رمضاني يشارك فيه، يحرص على تقديم شخصية ذات بعد إنساني وصراع داخلي، وهو ما يتكرر هذا العام عبر مسلسل “أولاد الراعي”.

وفي حوار مع “العربية.نت” و”الحدث.نت”، كشف المصري عن سر انجذابه للمسلسل وتفاصيل العمل.

وأوضح الفنان ماجد المصري أن مسلسل “أولاد الراعي” جذبه منذ قراءة السيناريو، مشيراً إلى أن النص يتضمن صراعات حقيقية وقريبة من الواقع، سواء داخل الأسرة أو في المجتمع المحيط بالشخصيات.

وبين أن شخصية “راغب الراعي” تطلبت تحضيراً خاصاً، لكونها لا تعتمد على الانفعال الظاهري فحسب، بل تنبع من صراع داخلي يتكشف تدريجياً مع تطور الأحداث.

وأضاف أنه حرص على دراسة الخلفية النفسية للشخصية بعمق، لتقديمها بشكل متوازن يجمع بين الحزم والإنسانية.

وأشار المصري إلى أن التعاون مع فريق العمل تميز بالتفاهم والالتزام، وأن أجواء التصوير ساهمت في خروج المشاهد بصورة طبيعية ومقنعة.

كما أكد أن المشاركة في الموسم الرمضاني تمثل مسؤولية كبيرة، لكنه يثق في قدرة “أولاد الراعي” على جذب الجمهور بما يحمله من تشويق ورسائل إنسانية.

وأعرب المصري عن تمنياته بالتوفيق لزملائه في أعمالهم الفنية خلال الموسم الرمضاني، معرباً عن أمله في أن يحظى مسلسل “أولاد الراعي” بإعجاب المشاهدين، وأن تترك شخصية “راغب الراعي” بصمة حقيقية لدى الجمهور، مؤكداً أن الأهم هو تقديم فن يحترم المشاهد.

العربيه نت