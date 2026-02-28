شاهد بالفيديو.. كيكل: (مستريحة نهاية المليشيا والعيد في دارفور) وبقال يرد: (كيكل ما قال كلام الا ونفذه وأعرف تصريحاته منذ أن كنت مع الدعامة)

نشر القيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, والذي انسلخ عنها مؤخراً إبراهيم بقال سراج, مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي قام بنشره “بقال”, أظهر قائد قوات درع السودان, أبو عاقلة كيكل, يطلق تصريحات قوية.

وقال “كيكل”, في تصريحاته أن مليشيا الدعم السريع, كتبت نهايتها بهجومها على منطقة “مستريحة”, التابعة للشيخ موسى هلال.

وبشر قائد درع السودان, الحاضرين بأن العيد بإذن الله سيكون في “أم دافوق”, بدارفور, ومن ثم تحرير البلاد من مليشيا آل دقلو.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتب إبراهيم بقال, معقباً على حديث “كيكل”: (عندما كنا في امدرمان الصالحة وقتها خرج كيكل بتصريح من ( مركب في البحر ) وقال خلال 72 ساعة سيتم تحرير الصالحة وقتها سخرنا من تصريحاته وضحكنا وقلنا الزول دا كضاب ساكت وما بقدر يعمل شي ، لم يمضي ال 72 ساعة كتمت فينا كتمة طلعنا من الصالحة بي سفنجة وترنق والدعامة شتتو وعردو وجرو جري دنقاس وخلونا في الصالحة ومرقنا بقدرة قادر .. كيكل ما قال كلام الا ونفذه وما صرح تصريح الا ونفذ تصريحاته وقريباً سيتم تحرير الفاشر ودارفور وتعود الي مستريحة عزيز مكرم يا شيخ موسي هلال وابناءه وكل ابناء دارفور سيعودون لدارفور وستكون دارفور حرة من الحنجويد السفلة الملاعين الاوباش بآذن الله).

محمد عثمان _ النيلين