المغرب.. أسراب هائلة غير مسبوقة من الجراد تجتاح مدينتين في الصحراء الكبرى

غطت أسراب ضخمة من الجراد سماء وأرض وطرق مدينتي طرفاية وبوجدور جنوب المغرب في حادث يصفه السكان المحليون بأنه “نادر” في المنطقة.

وقال خبير بيئي لوسائل الإعلام المحلية إن هذا الانتشار غير المسبوق هو “استجابة بيولوجية طبيعية” للجراد، مشيرا إلى أن هطول أمطار غير معتادة في معظم أنحاء الصحراء الجنوبية شكل ظروفا مثالية في التربة الرطبة لوضع البيض، فضلا عن الغطاء النباتي الكثيف الذي قدم الغذاء لهذه الحشرات.

ونشر مواطنون محليون مشاهد متداولة لأسراب هائلة من الجراد يغزو جنوب المغرب، داعين السلطات إلى إجراء التدابير اللازمة للحد من انتشار الجراد ومنع وصوله إلى الحقول الزراعية.

