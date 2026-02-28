مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. بعد ظهورها وهي تمدح داخل مسيد شيخ الأمين بالقاهرة.. مطربة سودانية ترد على سخرية الجمهور: (حسبي الله ونعم الوكيل فيكم فردا فردا)

2026/02/28
5e11cccb 8d65 4307 99ea 197e3cf79b92

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من مسيد شيخ الأمين, بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تناقلته الصفحات أظهر المطربة وعد عادل, وهي تمدح في حضور شيخها الأمين عمر الأمين.

المطربة التي تغني ضمن كورال كلية الموسيقى والدراما, اقتحمت التعليقات وردت على سخرية الجمهور قائلة: (طبعاً كلكم م عندكم موضوع وفارغين وماشين ورا الميديا الحتوديكم إن شاءالله لطريق م معروف نهايتو حسبي الله ونعم الوكيل فيكم فردا فردا).

محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/02/28