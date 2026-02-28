مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. داليا الياس تفجرها: (كنت أكتب لرؤساء تحرير مقالاتهم عندما يستنجدوا بي بحجة التعب والسفر) وفاطمة الصادق تعلق: (دلو كشحت العشاء)

2026/02/28
597619567 2185853175157275 3736382204351219172 n

فجرت الشاعرة, والصحفية, السودانية, الشهيرة داليا الياس, مفاجأة كبيرة خلال لقاء مع الصحفي أحمد دندش, عبر برنامجه “التعويذة”, الذي يذاع على فضائية البلد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت داليا الياس, عن كتابتها لأعمدة كتاب ورؤساء تحرير ببعض الصحف السودانية.

وقال الصحفية المعروفة: (أنا القاعدة أكتب لكبار الكتاب ورؤساء تحرير, كان الواحد منهم يقول ليك أنا مسافر في مأمورية أو أنا تعبان أو ممكن أتأخر في مشوار).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أثارت تصريحات الشاعرة داليا الياس, ضجة واسعة وقام عدد من مشاهير السوشيال ميديا بمشاركة تصريحها.

ومن أبرز النجوم الذين قاموا بمشاركة حديث داليا الياس, الصحفية ومديرة قناة البلد فاطمة الصادق, التي شاركت المقطع وكتبت عليه: (دلو كشحت العشاء).

محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/02/28