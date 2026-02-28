برسالة حزينة وأزمة.. الفنان المصري ضياء عبد الخالق يتصدر الترند

تصدر الفنان المصري ضياء عبد الخالق ترند “غوغل” خلال الساعات الماضية بعد أزمته مع صناع مسلسل “علي كلاي”.

وكشف عبد الخالق عبر صفحته على “فيسبوك” مساء أمس الجمعة عن استيائه الشديد من صناع العمل لعدم تقديره.

وكتب: “كل التقدير والاحترام للزميلات والزملاء، لكنني أحد أبطال المسلسل، ومع ذلك لست موجوداً في كافة أشكال الدعاية، ولم أظهر في أي بوستر رسمي للعمل”.

وأضاف: “اسمي في تتر المقدمة جاء في ترتيب لا يتناسب مع ما وصلت إليه بمجهودي وشغلي، بشهادة الجمهور والمتخصصين.. لمصلحة من هذا التقليل من التقدير؟”.

دور رئيسي بالمسلسل

يشارك عبد الخالق بدور رئيسي في المسلسل، حيث يدور بينه وبين علي كلاي، الذي يجسده أحمد العوضي، صراع حول الزواج من نفس الفتاة.

وساهم أداء عبد الخالق اللافت في الحلقة العاشرة من مسلسل “علي كلاي”، الذي يُعرض ضمن دراما رمضان 2026، في تصدره محرك البحث غوغل.

في المشهد الأكثر لفتاً للانتباه، علم “علي” من صديقته “روح” أن عقد قرانها تم على “عظيمة”، الذي يجسده ضياء عبد الخالق، مما تسبب في انهيار “روح” بالبكاء لعدم رغبتها في الزواج. الأداء القوي لعبد الخالق أضاف بعداً درامياً مهماً، وجعل الجمهور يتفاعل بشكل واسع مع الحلقة.

مسلسل “علي كلاي” بطولة أحمد العوضي، يارا السكري، طارق الدسوقي، انتصار، عصام السقا، وضياء عبد الخالق، وعدد كبير من النجوم.

أعمال الفنان ضياء عبد الخالق

بدأ عبد الخالق مشواره الفني بأدوار ثانوية في السينما والتلفزيون، منها “يا دنيا يا غرامي”، “هيستيريا”، “ست الستات”، “جمهورية زفتى”، “عيش الغراب”، و”الغاضبون”.

وعلى الرغم من تنوع أعماله ومشاركته مع كبار النجوم، حرص على أن يكون جزءًا من فريق عمل الزعيم عادل إمام في معظم أفلامه خلال التسعينيات والألفية الجديدة. من أهم الأعمال التي جمعتهما: “الإرهابي”، “بخيت وعديلة”، “رسالة إلى الوالي”، مسرحية “بودي جارد”، “هاللو أمريكا”، وفيلم “أمير الظلام”، الذي كان سبباً في شهرته على مستوى النقاد والجماهير بعد نجاح شخصية “عزام”. كما قدم مع الزعيم فيلمي “السفارة في العمارة” و”حسن ومرقص”، لتتجاوز حصيلة تعاونهما 8 أعمال مختلفة بين السينما والمسرح.

ومن أهم أعمال عبد الخالق الأخرى مسلسل “الجماعة” مع الراحل وحيد حامد، ومسلسل “ذهاب وعودة” مع السقا، و”شطرنج” مع وفاء عامر ونضال الشافعي، ومسلسل “كلبش” مع أمير كرارة، ومسلسل “الاختيار” الذي حقق نجاحاً كبيراً في الشارع المصري

العربيه نت