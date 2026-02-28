لتجنب الشعور بالوحدة.. 8 أنشطة للمتقاعدين مبكراً

يؤدي التقاعد المبكر إلى فتح آفاق واسعة من وقت الفراغ، ولكنه يمكن أن يضيف أيضاً تحدياً جديداً هو الشعور بالوحدة.

وللتخلص من الفراغ والوحدة وبحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Global English Editing، فهناك 8 خطوات يمكن اتخاذها فوراً للمساعدة على بقاء الشخص نشطاً اجتماعياً لسنوات قادمة، كما يلي:

1. الانخراط في أنشطة اجتماعية منتظمة

يعاني المتقاعدون مبكراً في أغلب الحالات من الفجوة المفاجئة في التفاعلات الاجتماعية، حيث يختفي جو العمل والاجتماعات وحتى أحاديث الاستراحة العابرة فجأة عند التقاعد.

ولأن البشر كائنات اجتماعية بطبيعتها، فإن الانخراط في أنشطة اجتماعية منتظمة منذ البداية يعد أمراً بالغ الأهمية، يتعلق الأمر بملء هذا الفراغ الاجتماعي بأشياء ذات معنى وممتعة وتحافظ على الشعور بالتواصل. ولا يهم نوع النشاط بقدر ما يهم التواصل الإنساني المنتظم الذي يوفره، والذي يساعد على التخلص من الشعور بالوحدة.

2. ابتكار روتين للتواصل الاجتماعي

ينبغي أن يحرص المتقاعد مبكراً على اتباع روتين يشجع على التفاعل مع الآخرين. يمكن أن تشمل الأنشطة تبادل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل برواية جيدة أو الخروج من المنزل كل صباح والتفاعل مع الآخرين أو الانضمام إلى ناد رياضي يقدم حصصاً جماعية منتظمة، مما يمكن أن يخلق لحظات اجتماعية منتظمة طوال الأسبوع.

3. استكشاف التعلم مدى الحياة

إن التقاعد فرصة رائعة لممارسة ما طالما رغب الشخص في تعلمه ولم يجد الوقت الكافي لذلك. والأفضل من ذلك، أنه فرصة ممتازة للتعرف على أشخاص يشاركونه اهتماماته. يمكن أن تشمل الأمثلة الانضمام إلى دروس الفنون أو تعلم لغة جديدة أو إتقان آلة موسيقية، الخيارات لا حصر لها.

4. الحفاظ على التواصل الرقمي

في عصر رقمي، يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على التواصل الاجتماعي بعد التقاعد. يمكن أن يبدو الأمر مخيفاً لبعض المتقاعدين، لكن استخدام التكنولوجيا للتواصل مع الآخرين ربما يكون بسيطاً للغاية ومُجزياً جداً.

5. تعزيز العلاقات بين الأجيال

إن هناك شيء مميز للغاية في العلاقات التي تمتد عبر الأجيال. فهي تُبقي شباباً في الروح وتُتيح أيضاً نقل الحكمة ومشاركة التجارب والتعلم من وجهات نظر الجيل الشاب.

إن قضاء الوقت مع أفراد العائلة الأصغر سناً، أو توجيه الشباب، أو حتى تقديم المساعدة لأطفال الحي في دراستهم أو هواياتهم، يُمكن أن يُوفر روابط قيّمة تُثري حياتنا بطرق غير متوقعة.

6. البحث عن صداقات جديدة

إن التقاعد فرصة رائعة لتكوين صداقات جديدة، لكن ربما يكون الأمر صعباً على البعض. لكن اتخاذ خطوات صغيرة نحو التعرف على أشخاص جدد يصبح أسهل تدريجياً. يمكن البدء بالانضمام إلى نادٍ محلي للبستنة، على سبيل المثال ، أو لممارسة أي نشاط محل اهتمام لأنها وسيلة جيدة لكسر حاجز الصمت.

7. تربية الحيوانات الأليفة

إن اقتناء حيوان أليف له فوائد عاطفية عديدة. تُوفر الحيوانات الأليفة الرفقة والحب غير المشروط، بل وتُساعد في بناء علاقات اجتماعية.

في الواقع، تُشير الدراسات إلى أنه إلى جانب توفير الرفقة، فإن تمشية كلب أو حتى مُقابلة أشخاص مع حيواناتهم الأليفة في الحدائق يُمكن أن يُؤدي إلى مزيد من التفاعلات الاجتماعية.

8. الاعتماد على شبكة العلاقات الحالية

في خضم الحماس لاستكشاف طرق جديدة للبقاء نشطاً اجتماعياً، يجب تذكر العلاقات والروابط القائمة في حياة الشخص، مثل عائلته وأصدقاؤه القدامى وزملاؤه السابقون، جميعهم يُمكن أن يكونوا جزءاً قيماً من شبكة الدعم الاجتماعي في التقاعد.

العربيه نت