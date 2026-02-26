شاهد بالفيديو.. بعد أن أصبحت “حبوبة”.. سيدة سودانية في عمر السبعين تتزوج من حبيبها الأول الذي ظل متعلق بها أكثر من 55 عام دون أن يتزوج

حكت تيكتوكر, سودانية, معروفة قصة حقيقية حظيت بتفاعل واسع من متابعيها على منصتها عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن القصة حدثت بالعاصمة البريطانية, لندن, لكنها بدأت في السودان, قبل نحو 55 عام.

وقالت التيكتوكر, أن سيدة سودانية, في عمر السبعين, تزوجت من حبيبها الأول الذي تقدم لخبطتها قبل 55 عام لكنهما لم يتمكنا من الزواج نسبة لظروف العريس وقتها.

وذكرت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن السيدة تزوجت بعدها وأنجبت وأصبحت جدة “حبوبة”, وبعد وفاة زوجها تقدم لها الحبيب الأول مجدداً وطلب الزواج منها رغم بلوغها السبعين, مؤكداً له تمسكه بها.

وأضافت التيكتوكر, أن القصة الشهيرة انتهت بزواجهما وسفر الزوجة لزوجها في لندن وأقامت معه أكثر من 4 سنوات قبل أن يتوفاه الله.

محمد عثمان _ النيلين