بالصور والفيديو.. الحلقة الثامنة من برنامج “أغاني وأغاني”.. السلطانة تطرب الجمهور برائعة الحقيبة “القمري المظلل” وتشكر باحث اجتهد معها

شهدت الحلقة الثامنة من البرنامج الرمضاني الأشهر في السودان, “أغاني وأغاني”, مشاركة الفنانة هدى عربي, بإحدى روائع الحقيبة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تغنت المطربة الملقبة بسلطانة الطرب, بأغنية “القمري المظلل”, وهي من كلمات شاعر الحقيبة أبو صلاح, ومن ألحان الفنان كرومة.

المطربة نشرت فيديو الأغنية على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وقدمتها من خلالها صوت شكر لأحد الباحثين في أغنيات الحقيبة.

وقالت السلطانة, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (يا جماعة عندي صوت شكر لي اخونا عيد الحفيظ محمد باحث ومهتم جداً بغناء الحقيبة).

وأضافت هدى عربي: (اي غنية اقرر اغنيها برجع ليهو ااخد منه المفردات الصحيحة بمعانيها يعني أنا ذاتي مهتمة ما بحب اغني كلمة غلط او معني ما عارفاهو .. حفظينا حاضر دايماً متعك الله بالصحة والعافية حفيظ).

محمد عثمان _ النيلين