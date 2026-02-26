مداراتمنوعات

بالصور والفيديو.. الحلقة الثامنة من برنامج “أغاني وأغاني”.. السلطانة تطرب الجمهور برائعة الحقيبة “القمري المظلل” وتشكر باحث اجتهد معها

2026/02/26
641281807 2646750972373358 3102671380604886681 n

641700957 2646750869040035 7900243009175996481 n

شهدت الحلقة الثامنة من البرنامج الرمضاني الأشهر في السودان, “أغاني وأغاني”, مشاركة الفنانة هدى عربي, بإحدى روائع الحقيبة.

641270179 2646750915706697 3770499201696106182 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تغنت المطربة الملقبة بسلطانة الطرب, بأغنية “القمري المظلل”, وهي من كلمات شاعر الحقيبة أبو صلاح, ومن ألحان الفنان كرومة.

641429215 2646750942373361 5297042591302276871 n

المطربة نشرت فيديو الأغنية على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وقدمتها من خلالها صوت شكر لأحد الباحثين في أغنيات الحقيبة.

641495510 2646751002373355 4003753647951738230 n

وقالت السلطانة, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (يا جماعة عندي صوت شكر لي اخونا عيد الحفيظ محمد باحث ومهتم جداً بغناء الحقيبة).

وأضافت هدى عربي: (اي غنية اقرر اغنيها برجع ليهو ااخد منه المفردات الصحيحة بمعانيها يعني أنا ذاتي مهتمة  ما بحب اغني كلمة غلط او معني ما عارفاهو .. حفظينا حاضر دايماً متعك الله بالصحة والعافية حفيظ).
محمد عثمان _ النيلين

2026/02/26