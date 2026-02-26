شاهد بالفيديو.. لماذا هاجم “حميدتي” المملكة العربية السعودية؟ محلل سياسي بارز يكشف الأسباب!!

حلل السياسي والمحلل السوداني, الأستاذ حسن إسماعيل, خطاب قائد مليشيا الدعم السريع, محمد حمدان دقلو “حميدتي”, بأوغندا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدث حسن إسماعيل, في قراءة تحليلية لخطاب “حميدتي”, على قناة “طيبة” الفضائية, عن هجوم قائد المليشيا على المملكة العربية السعودية.

وقال المحلل السياسي أن هجوم “حميدتي” على السعودية, سببه أن الإمارات, التي ترعى الدعم السريع, أصبحت تعلم بعدم جدوى الرباعية.

وأضاف بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن العلاقة بين السعودية, الإمارات, فسدت في عدد من الملفات الأخرى, خصوصاً أن السعودية أصبحت توجه أصابع الإتهام لأبو ظبي, ظلت تشعل الحروب في المنطقة وليس في السودان, فقط.

محمد عثمان _ النيلين