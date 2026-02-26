شاهد بالفيديو.. خلال برنامج تلفزيوني.. الفنان شريف الفحيل يعود إلى صوابه ويعتذر لكل من أخطأ في حقه وينال إشادة المتابعين

قدم الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, اعتذار رسمي لكل من أخطأ في حقه خلال استضافة تلفزيونية بمناسبة شهر رمضان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قال الفحيل: (بما انني في رمضان وفي شهر تسامح اعتذر لكل زول اتضايق مني أو من تصرف بدر مني).

وتابع المطرب الشاب: (اعتذار لكل الناس سواء شخص قصدته أو الجمهور الذي كان يتابع, ونحن الشعب السوداني, عرف عنا التسامح, واعتذاري عن قناعة تامة).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد قابل المعلقين اعتذار المطرب شريف الفحيل, بإشادات كبيرة مؤكدين أن الفنان الشاب عاد لصوابه مع تعليقات: (برافو الفحيل).

محمد عثمان _ النيلين