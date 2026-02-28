شاهد بالفيديو.. بعد أن هاجمته وأشعلت ثورة ديسمبر.. الطفلة سعاد بوليغ تعتذر للرئيس البشير: (قدم الكثير للسودان وياريت لو عندنا نسخ متعددة منه)

عادت الطفلة السودانية, الشهيرة سعاد الفاضلابي, الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “سعاد بوليغ”, للظهور على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت سعاد الفاضلابي, في مقطع فيديو حديث بعد أن كبرت وأصبحت فتاة, أعلنت من خلاله دعمها للقوات المسلحة.

وتقدمت “بوليغ”, خلال المقطع باعتذار رسمي للرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير, والذي هاجمته عندما كانت طفلة بسبب ارتفاع أسعار الرغيف, في السودان في العام 2019.

وقالت سعاد الفاضلابي, التي كانت سبباً في إشعال ثورة ديسمبر التي أطاحت للبشير, بمقاطعها التي كانت تدعم فيها التغيير وقتها: (عندي رسالة خاصة للرئيس الذي قدم الكثير للسودان).

وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (ياريت لو عندنا نسخ متعددة منه, ربنا يحفظه الرئيس عمر حسن أحمد البشير).

محمد عثمان _ النيلين