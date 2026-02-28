بالصورة.. الحركة الإسلامية بالسودان تدين العدوان على ايران عبر بيان لأمينها العام علي كرتي: (ندعو المجتمع الدولي لوقف التصعيد ومنع انزلاق المنطقة)

أدانت الحركة الإسلامية بالسودان, عبر بيان للأمين العام للحركة, علي كرتي, العدوان لذي شنّته كلٌّ من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على أراضي إيران صباح اليوم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد جاء البيان الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً من صفحة الحركة الإسلامية على فيسبوك.

(بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [ البقرة: 120]

تُدين الحركة الإسلامية السودانية بأشد العبارات العدوان الذي شنّته كلٌّ من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على أراضي إيران صباح اليوم، وتعتبره انتهاكًا سافرًا لسيادة دولة مستقلة وعدوانًا يخالف مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وإزاء هذا الاعتداء، تؤكد الحركة تضامنها مع إيران في مواجهة أي مساس بأمنها أو سيادتها، وتشدد على حقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها، واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية أمنها القومي. وتحمّل الحركة كلاً من دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذا التصعيد الخطير، وتصف مواقفهما بالطائشة وغير المسؤولة، لما تنطوي عليه من استهتار بأرواح المدنيين وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة. إن السياسات القائمة على إشعال الحروب وفرض الوقائع بالقوة لا تعبّر إلا عن عقلية مأزومة لا ترى في الصراع سوى وسيلة لتحقيق مكاسب ضيقة، وهو ما يضعهما في موضع المساءلة التاريخية والقانونية باعتبارهما مسؤولين عن انتهاكات جسيمة وجرائم حرب في نظر الشعوب المتضررة من هذه السياسات. كما تدعو الحركة المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح وصريح، والعمل على وقف التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

علي أحمد كرتي

الأمين العام للحركة الاسلامية السودانية 28 فبراير 2026).

