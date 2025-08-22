رادار مطار الخرطوم

أعلنت سلطة الطيران المدني عن عودة رادار الملاحة الجوية بمطار الخرطوم إلى الخدمة بعد فترة من التوقف. وقال مدير عام الطيران المدني أبو بكر الصديق: (إن إعادة تشغيل الرادار تم بجهود فنية متواصلة دون تغطية إعلامية أو احتفالات، مؤكدًا أن الخطوة تمثل إنجازًا مهمًا يعزز سيادة السودان على مجاله الجوي ويعيد الثقة في قدرات البلاد الفنية). ونضع على هامة الخبر أعلاه تاج عزٍ كما نقلت مواقع إخبارية بأنه في الأول من سبتمبر القادم إن شاء الله سوف يستقبل المطار أولى الرحلات المدنية. عودة المطار دليل عافية على عودة الحياة للعاصمة، ويبعد فزاعة الخوف التي يهش بها التقزميون من وقت لآخر. وبمثل تلك الأعمال الوطنية الصادقة نؤكد بأننا قادرون على إعادة الدولة لسيرتها الأولى في بضع سنين، وذلك لسببٍ بسيط يتمثل في تحدينا للصعاب وقطعنا للعقبات والمتاريس التي وضعها اليسار في طريق تنمية الوطن والنهوض به من جديد من وضعه البائس بعد حربه التي قضت على الأخضر واليابس. وخلاصة الأمر لطالما السودان يسع الجميع كم يسعدنا أن نسمع المذيع الداخلي لمطار الخرطوم في الأول من سبتمبر القادم إن شاء الله وهو يقول: (على السادة القادمين على الرحلة رقم واحد من رحلات الخيانة والعمالة من بلدان الكفلاء، التوجه للبوابة رقم واحد لختم جوازاتهم بختم الوطنية).



د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الخميس ٢٠٢٥/٨/٢١