بين السابق واللاحق

تطول المسافات لأهل الباطل عينا .. وتتلاشي لأهل ألحق يقينا …

_____________________

تذكر لنا كتب التاريخ ومناهج السلف عن السلف نقلت لنا ضراوة القتال الذي دار بين الحق والباطل عبر الكتب ولكننا نعيشه واقعا طالما ان الباطل ينبعث من جديد ابتلاءا لاهل الحق .. وكثير جدا من هذه المعارك تتجلي فيها عظمة الله عز وجل ونصرته لأهل الحق مباشرة بإرسال جنود السماء اخوان حيزوم .. واخري يجليها لوقتها ابتلاءا عظيما لأهل الحق وامتحانا صعبا لترقيتهم في درجات الإيمان … ولخير يكمنه لهم وراء هذه الابتلاءات علما وعطفا علي ان الحرب اصلا تكرهها النفس البشرية لكن لعلم الله عز وجل المطلق والمسبق ان في خضم هذه الدماء والاشلاء والارواح التي تذهب في سبيل الله ليستقيم الحق يكمن في ثناياها خير كثير قادم لا يعلمه كثير من الناس (كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسي ان تكرهواوهو خير لكم )

ثم و من تجليات الله عز وجل في معارك الحق والباطل يجازي الله عز وجل كل بما في معتقده وايمانه بقضيته

فاهل الحق يشغلهم الله عز وجل بوحدة هدفهم وقضيتهم الكبيرة وهي نصر الحق وانصاف المظلومين وهي مقاصد الدين ولا ريب … لذلك لا يريهم الله في وطيسها وان حمي .. الا إزالة الباطل وإقامة الحق علي انقاضه …

اما اهل الباطل والقصص للتاريخ والقصص يحكيها الله عز وجل في القرآن الكريم للتفكر والعبرة والعظة

فدائما ما تكون نظرتهم اقصر من ذبابة البندقية التي يحملها جهلا بغير حقها .. ولأنها نظرة دنيا.. و دونيه الاشياء اسفلها

لذلك يصرف الله عز جل ابصارهم وقلوبهم عن عالم الغيب ويظهره لأهل الحق حتي يفرق الله بين القلوب .. فتكون القلوب علي قلبين قلوب أحبت لقاء الله عز وجل فاحب لقاؤها فكشف الله لها حجاب عالم الغيب وما يدخره لهم من نعيم ..

وقلوب كرهت لقاء الله فكره الله لقاؤها.. فصرف قلوبهم لعالم الماديات عالم الدنيا المحسوس فقط فلا يرون الا ما يحقق الحياة الدنيا

لذلك في غزوة احد قالو قتلنا رسول الله صلىاللهعليهوسلم..

فكانت غاية هدفهم وامانيهم ظنا الظن اكذب الحديث انهم اذا قتلوا رسول الله فقد انتهت الدعوة …

وما عقلوا هولاء ان عقيدة اهل الحق ماضية الي مقصدها مهما وقع من الابتلاءات والاحن اعظمها ففي غزوة مؤتة قتل سبعون من حفظة كتاب الله عز وجل وكانوا حينها يعدون باليد عدا

وفي خلافة ابي بكر اتسعت الفتوحات استشهد كثير جدا من اهل الحق حفظه القراءن حتي جاء عمر بن الخطاب وقال يا ابابكر أدرك القراءن فكانت نعمه جمع القراءن … فقصدت المسيرة مقصدها الي يوم امس …

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات او قتل انقلبتم علي اعقابكم ومن ينقلب علي عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيحزي الله الشاكرين..

وفي عصرنا هذا حيث تقوم الدنيا ويجتر الباطل ما في احشائه فيخلف لنا ذات الجينات لتسلك درب ابائهم اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ويتبعون غير سبيل المؤمنين ….

ثم تستبين ذات الأسباب وباطلا وجورا .. فينبري الحق واهله .. قد تختلف الإزمنة والامكنة … قد يختلف تكتيك الباطل لكن يظل الباطل هو الباطل .. وابطاله هم هم

فيهم حفدة :

النمود بن كنعان

فرعون

بن سلول

ابو جهل

ابو لهب

و

و

و

و هنا ايضا تتجلي معية الله وكشف عالم الغيب لاهل الحق .. وطمس أعين الباطل…. فلا يري منهم الا عالم الدنيا …

لذلك بالأمس واحدة من تلكم الذين نحكي عنهم ممن يحملون جينات الجد انف الذكر

ويقال لها .. ( ام نخرة سليلة ام جميل )

ولها

شافت حصن المسلم علي جيب الشهيد بإذن الله مهند فضل وهو ورده اليومي ….

فما رائت فيه الا جوازا دبلوماسيا… غاية ما تتمناه عقيدتها وهدفها في الدنيا …

اقول وقول الله أحق القول المتبع ..

مهند بضعة مني لا نذكيه علي الله عقله أوسع بسنوات من عمره

ولا انكر انني كنت ادخره

ليوم كريهة اكبر .. لكنه سارع الخطي وانبري من بيينا ليلحق بمن مضي في هذا الدرب

من قوات الشعب المسلحة

والقوات المشتركة

و هيئة العمليات

والشرطة

وجميع المستنفرين

هو ونحن وجميع إخوته

نستشعر دوما كل لحظة وثانية ودقيقة عظمة ومعية الله عز وجل فيخبرنا فنلجا لكتابه الكريم فتطمئن قلوبنا وتسكن كلما تلت …

ولا تهِنُواْ فِي ٱبۡتِغَآءِ ٱلۡقَومِ إِن تَكونُواْ تَأۡلَمُونَ فَإِنّهُمۡ يَأۡلَمون كَمَا تَأۡلمُونَ وَتَرۡجونَ مِنَ ٱللَّهِ ما لَا يَرۡجُونَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا …

ويخبرنا أيضا..

قد خلَتۡ مِن قَبۡلِكُم سُنَن فَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَقِبَة ٱلۡمُكَذبِينَ * هَٰذَا بَيَانٞ لِّلنَّاسِ وَهُدٗى وَمَوۡعِظَةٞ لِّلۡمُتَّقِينَ * وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ * إِن يَمۡسَسۡكُمۡ قَرۡحٞ فَقَدۡ مَسَّ ٱلۡقَوۡمَ قَرۡحٞ مِّثۡلُهُۥۚ وَتِلۡكَ ٱلۡأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيۡنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمۡ شُهَدَآءَۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ

نعتقد يقينا ان

من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد

قال الإمام مالك عليه رحمة الله

فما بال من مات دون مال المسلمين واعراضهم..

ناخذ ويأخذ الشهيد مهند فضل و من سبقه جينات اهل الحق الذين سبقوا في ذات الدرب ومن ينتظر.. بعزائم الامور لا برخصتها لان ذروة دين الله جهادا في سبيل الله عز وجل يعقبه خيرا كثيرا.. وهم كذلك لذلك

وهي هي ذات المدرسة التي تخرج منها اسلافهم

أيان ما سمعوا لصيحة فارسٍ *** يدعو إلى نيل الشهادة طاروا

فمضى لعلياء الشهادة منهمُ *** نفرٌ كرامٌ خُلَّصٌ أخيارُ

*****

فهمُ مصابيح الهدى وضياؤه *** وهمُ إذ احتدم الدجى أقمارُ

****

تاج» لا ترثيك بعض حروفنا *** لم تَنتَحْب لفراقك الأشعارُ

****

يبكيك إخوَتك الذين تعاهدوا *** عهدًا يوثّق عقدَه الإصرارُ

****

فبكَوك حين تسلّحوا بسلاحهم *** ورَثَوْك إذ ما استبسلوا وأغاروا

****

ما عادتِ الدنيا لتملكَ لُبَّهم *** أو يسترِقّ قلوبَهم دينار

شكرا لكل المتحركات التي .. تعمل مع القوات المسلحة في خندق واحد الان

وسيعلم ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَيَّ مُنقَلَبٖ يَنقَلِبُونَ

سرالختم ادروب

الجمعة 2025/8/22