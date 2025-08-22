طبعا من أحقر ممارسات السياسة السودانية سنسرة أي زول أو فكرة بربطه بالكيزان وكأن معيار الحقيقة هو أين يقف الكيزان، فلو قال الكيزان لا أله الا الله عليك أن تقول لا إله إلا الشيطان. كنت داير أكتب بوست أنو أنا كوز لدحر هذه الفكرة الغبية ولكن حذري البرجوازي قال لي خت معاها تقية تنفي أنك كوز، مثلا ذي صورة زجاجة كونياك أو صورة في نادي ليلي ومرقص ولكن للاسف أنا أسوأ راقص في أفريقيا والشرق الأوسط ونادرا ما ارتاد المراقص ولا توجد لي صورة في مراقص هناك- مع أني متبحر في علوم موسيقي الفرنجة والاعراب والسودانة ولا أجد تناقضا بين ذوباني مع نورة العشير وموتي الأخير مع تاسعة بتهوفين . المهم، سابحث عن صورة تنفي الكوزنة في الكمبيوتر التاني وأوافيكم بخبر ساي.

آخر طلقة: هذه الصفحة تحتفل بكل شهيد مات دفاعا عن وطنه وأهله في وجه أجانب غزاة وميليشيا همجية من القرون الوسطي تملكها أسرة عصبنجية ولا تسال هل الشهيد شيوعي، أم أنصار سنة أم شيعة أم سنة أم ملحد أم موحد. يكفي إنه إنسان شجاع ضحي بحياته، آخر ما يملك، دفاعا عن وطنه واهله وعاش صعاب الحرب والتضحيات بينما باع أخرون ضميرهم للأجنبي والهمجي وافتوا بانه يجوز الحياد تجاه الغزاة تحت غطاء فزاعة الكيزان. أرقد بسلام يا مهند ودع الهواجس تفتك بشرف من حايد أو ناصر العدو في المعركة مع الدخيل الاجنبي

معتصم اقرع