رأي ومقالات

خطة قتل الدعامة تمضي ولكن-!

2025/08/23
الجنجويد
الجنجويد

*نعم* كان هناك خطأ كارثي تسبب في إنتشار مليشيا الدعم السريع وإسقاطها للمدن وقتل الناس وتدمير المؤسسات ونهب المال العام والخاص و إنتهاك الأعراض على نطاق واسع وهذا الخطأ يجب أن يكون محل تحقيق ومحاسبة ولكن –

ولكن خطة معالجة هذا الخطأ القاضية بتصفية الدعامة تمضي بشكل جيد لولا أننا نتعجل النتائج !

منذ أن ادركت القيادة أن عليها المحافظة على الجيش حتى لا يبتلع الدعامة البلد كلها كانت خطتها المحكمة في هذا تسير بشكل جيد ورغم -ايضا- بعض النتائج القاسية المصاحبة لهذه الخطة والتى يدفع ثمنها الغالي الناس والممتلكات !!

أن خطة تصفية الدعامة تمضي بشكل جيد إذا ومعدلات القتل وسطهم والإعاقة المقعدة بينهم بحيث لا يعود المصاب منهم قاتلا و منتهكا للأعراض وسارقا للأموال- هذه الخطة بالأرقام والأحوال تمضي بشكل جيد

صحيح أن الشعب السوداني ومن هول ما لاقى يتعجل إنهاء كابوس الدعم السريع ولكن لتقليل الخسائر وتحقيق أفضل النتائج في قتل وإعاقة الدعامة علينا المزيد من الصبر والتضحية معا!!
يوم ما سنصبح إن شاء الله ولن نجد بيننا جنجويد وان وجد سيكون بلا ساق أو يد أو راس!!
بكري المدني
بكرى المدنى

2025/08/23