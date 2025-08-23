شاهد بالفيديو.. المشهد يتكرر من جديد أمام محطة القطار.. سيدة مصرية تودع صديقتها السودانية بالدموع أثناء مغادرة الأخيرة لوطنها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر, والسودان, مقطع فيديو تم تصويره من أمام محطة قطارات مصر, ووثق الفيديو لمتانة العلاقة بين الشعبين السوداني, والمصري.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر الفيديو سيدة مصرية, تعانق صديقتها السودانية, وتنهار بالبكاء بعد أن قررت الأخيرة العودة إلى وطنها.

الفيديو المؤثر لاقى اعجاب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, والمصرية, وحظي بتفاعل كبير بين المتابعين الذين شاركوه على نطاق واسع.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن المشهد تكرر من جديد, بعد الفيديو الأول لسيدة مصرية, حرصت على وداع صديقتها السودانية, أيضاً مؤكدة أنها ستقوم بزيارتها في السودان, قريباً بعد أن أصبحت السودانية, مثل والدتها وعوضتها عن رحيلها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين