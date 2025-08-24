روضة الحاج: الآن تُمطرُ في جنوبِ القاهرة..!

كتبت شاعرة السودان الأولى “روضة الحاج”: الآن تُمطرُ في جنوب القاهرة

مدخل:

لو كنتُ أعزفُ لأقتسمتُ مواجعي هذي مع الناياتِ تجبرُ خاطري

لو كنتُ أرسِمُ لافترعتُ طريقةً أخرى ولاستدرجتُ سرَّ اللونِ واستبدلتُه بالباهتِ الممتدِ مدَّ نواظري

لو كنتُ أُحسنُ أن أُغنِّي لانتصرتُ على الجوى وأنا أُحلِّقُ مثل درويشٍ أسيرٍ آسرِ

لكنْ نصيبي كان هذا الشعرُ يا ويحي متى حَنَتِ الحياةُ على مواجعِ شاعرِ!

نص:

الآن تُمطرُ في جنوبِ القاهرة!

وأنا ومصرُ غريبةٌ لاذت بحزنِ غريبةٍ بينا تسيرُ القاطرة

كلُّ المحطاتِ التي مرَّت بنا متشابهاتٌ كلُّهنَّ فليس من بيتٍ لكي نأوي له والساعة العجلى تشير إلى تمام العاشرة!

لا أهلَ لا مستقبلينَ هناك لا معنىً أُطاردُه فيتبعُني ويُتعِبني فقط وجعٌ عظيمٌ لانهمارِ الذاكرة!

الآن تُمطر في جنوبِ القاهرة

وأنا يُعاودُني شجاي المرُّ تعبثُ بي حميَّاي القديمةُ كلما بكتِ السماءُ وأبرقت فكأنَّما روحي السماءُ الماطرة

وجعٌ عتيقٌ يستبدُّ بهذه الروحِ المطيرةِ كلما لمعتْ بروقٌ كنتُ أعرفُهنَّ هبَّ عليّ عطرُ الأرضِ أيقظَ كلَّ ما هدهدتُه لينامَ أوقدَ ليلي الساجي وسافرَ بي هناك وهل أنا مذ جئتُ هذي الأرضَ إلا ضيفةٌ ومسافرة!

مطرٌ وصوتُ (حليم) شايٌ أحمرٌ كتبٌ مبعثرةٌ وشوقٌ لست أدري ما الذي أشتاقُه ومن الذي أشتاقُه لكنَّني أدري تلوُّي القلبِ كالملدوغِ حين تُحيط بي أشجانُه أدري بسكِّينِ الحنينِ يشقُّ هذي الخاصرة!

الآن تُمطرُ في جنوبِ القاهرة أبكي لأرضٍ لم تغادرني وإن غادرتُها لأحبةٍ سأظلُّ أحملهُم معي حتى الحياةِ الآخرة!

أو ربما أبكي مكابدتي لأبدو مثلما أبدو وفي روحي تمورُ عوالمٌ شتى وكونٌ كاملٌ يغلي وأسئلةٌ وما من مهربٍ إلا إلى هذي القصيدةِ وهي تُمعنُ في مراوغةٍ أنا أدرى بها يا للعنودِ الماكرة!

ولربما أبكي صدوعاً كلما رممّتها وظننتُها التأمت أعادتها قصيدةُ شاعرٍ أو شاعرة!