رياضيةمداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تشعل المدرجات بتشجيعها صقور الجديان بحماس وتشيد بأداء اللاعبين (أسود القارة لعبوا لعب مشرف والله)

2025/12/04
12d86b03 2669 4f3c b84d d365faae2d00

نشرت ناشطة سودانية, حسناء صور ومقاطع فيديو من مدرجات ملعب الريان, بقطر, وذلك أثناء متابعتها مباراة المنتخب الوطني, ضد نظيره الجزائري, في افتتاح مباراة المنتخبين في كأس العرب.

12d86b03 2669 4f3c b84d d365faae2d00

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت “منية”, وهي تساند صقور الجديان, من المدرجات برفع علم السودان, وسط المشجعين.

الناشطة الحسناء أشادت بأداء لاعبي المنتخب الوطني, في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي, حيث كتبت على المقطع: (ان شاء الله الفوز حليفنا في الجايات واسود القارة لعبوا لعب مشرف والله).

محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2025/12/04