شاهد بالفيديو.. التيكتوكر الشهيرة “جوجو الجنوبية” تعلن تضامنها مع “ميسرة” وتهاجم “نهلة” وتصفها بعجوبة الخربت سوبا: (ياريت لو ألقى راجل زي ميسرة وحلاة الدنيا عليهو)

2025/12/18
أعلنت التيكتوكر الشهيرة “جوجو الجنوبية”, تضامنها مع الشاب “ميسرة”, بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين طليقته “نهلة”, بالمملكة المتحدة.

وكان “ميسرة”, قد خرج في مقطع فيديو أثار به ضجة غير مسبوقة تحدث فيه عن طليقته “نهلة”, واتهمها بشرب “البيرة”, وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب سوداني, ببريطانيا.

التيكتوكر, الشهيرة خرجت في مقطع أعلنت فيه تضامنها مع “ميسرة”, وهاجمت فيه طليقته “نهلة”, ووصفتها بالنملة وعجوبة الخرب سوبا.

وقال جوجو الجنوبية, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, (الناس تتحدث عن ميسرة على أنه شين.. لكن ياريت لو ألقى راجل زي ميسرة وحلاة الدنيا عليهو).

محمد عثمان _ النيلين

