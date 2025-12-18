شاهد بالفيديو.. الناشط صلاح سندالة يقدم محاضرة لجنود الدعم السريع عن تاريخ السودان: (ثورة 2019 دي ما ثورة وكانت تمثيلية ساي)

قدم الناشط السوداني, المثير للجدل صلاح سندالة, محاضرة لجنود مليشيا الدعم السريع, من كان تواجده بإحدى المدن بولاية دارفور, التي تسيطر عليها المليشيا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد “سندالة”, لجنود المليشيا أن الإنجليز, قبل مغادرتهم السودان, أوصوا العساكر بحكم البلاد.

وزعم الناشط المثير للجدل أن كل الحكومات العسكرية بما فيها حكومات عبود, ونميري, جاءت بإنقلابات عسكرية, على الحكومات الأخرى.

وتغزل “سندالة”, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, في جنود المليشيا مؤكداً لهم أن الثورة التي قاموا بها في أبريل من العام 2023, هي الثورة الحقيقية, بينما كانت ثورة 2019 تمثيلية, على حد قوله.

محمد عثمان _ النيلين