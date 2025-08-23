“الحياة زادت جمال يوم لقيتك يا حبيب الروح”.. شاهد ماذا قالت المليونيرة الحسناء “مروة كادي” عن زواجها من نجل الفنان “الكابلي”

تصدر خبر زواج اليوتيوبر, السوداني, “سعد” نجل الفنان الكبير الراحل عبد الكريم الكابلي, من الناشطة البارزة والمليونيرة الشهيرة “مروة”, الترند على مواقع التواصل السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر العروسين في جلسة تصوير من حفل زفافهما الضجة الذي أصبح حدثاً بارزاً على السوشيال ميديا.

وكتبت الناشطة مروة, الشهيرة باسم “كادي”, تدوينة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, عبر من خلالها عن سعادتها بإكتمال مراسم زواجها.

وقال “كادي”, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (الحياة زادت جمال يوم لقيتك يا حبيب الروح مبروك علي سعد ومبروكة انا عليه.. بارك الله لنا وبارك علينا وجمع بيننا في خير دائما وابدا امين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين