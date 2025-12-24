شاهد بالفيديو.. شاب سوداني: (ذهبت لخطبة فتاة وتفاجأت بوالدها يشترط وجود حوض سباحة في المنزل الذي ستقيم فيه إبنته)

استضافت الناشطة, والتيكتوكر, السودانية, الشهيرة كوثر عبد الله, شاب في بث مباشر لها تابعه الآلاف من جمهورها ومتابعيها عبر منصتها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حكى الشاب قصة أغرب طلب من والدة فتاة ذهب لخطبتها من والدها بعد أن ذهب للتعارف.

وقال الشاب أن والد الفتاة اشترط عليه وجود “حوض سباحة”, داخل المنزل الذي ستسكن فيه إبنته بعد الزواج وهو الأمر الذي أصابه بالذهول.

وذكر بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنه اكتشف فيما بعد أن طلب والد الفتاة كان تعجيزاً منه ورفض بطريقة غير مباشرة.

محمد عثمان _ النيلين