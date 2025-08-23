1987م في محكمة العمل والعمال …

السستر … ليست مجرد غرامة ولكنها ضربة وتشكيك في الكفاءة المهنية للسودانيين ..

في 1987م قابلت المستشار القانوني لشئون العمالة في سفارة الفلبين في الرياض.

فوجئت بإجادته العربية بطلاقة وعلمت منه أن ذلك لسببين أولهما أنه مسلم ودرس اللغة العربية في بلده ، وانه درس الجامعة الكويت.

أتى المستشار طارق علي لمتابعة جلسات لعامل فلبيني ، وعلمت منه أنهم يوفرون سكنا وطعاما لهذه الحالات ويتابعون قضاياها حتى النهاية.

طافت بذهني هذه الذكرى وأنا أستمع للملف الصوتي عن قضية السسستر وكيف أن قضيتها من 2022م.

يوميا تجمع السفارة السودانية مبالغ ضخمة من رسوم خدمات المغتربين وليس صعبا تخصيص دعم لمثل حالة السستر ولو من باب البغر من الدول الأخرى.

يا الله ، يا ناصر الضعفاء والمستضعفين أنصر كل سوداني متغرب ضعيف مستضعف.

متأكد أنا أن الشاكي لو كان سودانيا لتكالبت عليه الوساطات والرجاءات والمناشدة بطيبتكم يالسودانيين …. ولتنازل.

#كمال_حامد 👓