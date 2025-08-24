د. حسن محمد صالح يكتب: من أخبار الفاشر

من أخبار الفاشر

١-

بلغ عدد المعارك التي خاضتها الفرقة السادسة مشاة والقوات المشتركة والمستنفرين والمجاهدين ٣٤١ معركة منذ اندلاع الحرب في ١٥ ابريل ٢٠٢٣م وليس ٢٢٩ معركة أو هجوم حسب الرائج في وسائل الإعلام وذلك لأن الفرقة السادسة مشاة قبل دخول القوات المشتركة التي كانت تلتزم الحياد في معركة الكرامة خاضت الفرقة (٦) وحدها أكثر من مئة معركة ضد مليشيا الجنجويد.

٢-

حذر الشيخ المجاهد الراكز آدم حامد جار النبي الطاهر في رسالة صوتية من الفاشر من محاولات المتمرد الهادي إدريس والمليشيا نقل النازحين من معسكر نيفاشا إلى طويلة وذلك لأن مليشيا الجنجويد سوف تقوم بضرب طويلة وأكورما وأي منطقة من المناطق التي يتواجدون فيها ولن يتركوها تنعم بالأمن والاستقرار.

٣-

منذ الثلاثاء اشتعلت الصراعات بين الجنجويد في ثمانية مناطق على الأقل في دارفور أشهرها الفاشر ونيالا وفي كفو وحدها مات أكثر من ٧٠ عنصرا من عناصر المليشيا في دوامة من العنف والنهب المتبادل والاغتصاب المتبادل بين أطراف المليشيا المتصارعة فيما بينها.

٤-

في كل هذه المناطق المليشيا معرضة للإنهيار التام بسبب الاقتتال الدائر بينهم في آخر معركة في الفاشر قامت مليشيا الجنجويد بقتل الفارين من قوات الطاهر حجر المتحالفة معهم وقالوا لهم أنتم أم بلدة وأنتم مجرمون وأنتم هربتم من المعركة ورفضوا لجرحى قوات الطاهر حجر تلقي العلاج.

٥ –

استراتيجية مليشيا الجنجويد كما جاء في رسالة مؤسسة الحصة وطن يوم الأربعاء هي استغلال الهادي إدريس الطاهر حجر وسليمان صندل حقار مقابل الأموال الدولارية التي تدفع لهم في معسكر نيفاشا تقوم المليشيا باعتقال الشباب ويتم تعذيبهم وتدريبهم (إجباريا) لمدة قليلة ثم إدخالهم المعارك.

٦-

أما في الأحياء الطرفية بمدينة الفاشر مثل الثورات تعمل المليشيا على جمع المواطنين من هذه الأحياء وإدخالهم في الهجوم على الفاشر الذي يتم على نظام الفزع ويتم قتل المهاجمين على يد القوات المسلحة والمشتركة والمستنفرين ويهرب من أستطاع الهروب.

٧ –

في واحدة من رسائلهم التي تم إلتقاطها أثيريا وهي رسائل عنصرية تقول المليشيا نضرب أم باي نشيل عيال النوبة ونضربهم مع بعض. وعلى إثر الخلاف بينهم وبين عبد العزيز الحلو أو الماحلو كما قال صاحب الرسالة قاموا بقتل عدد من أبناء النوبة علي أساس عنصري.

٨ –

أفادت الأنباء أن مليشيا آل دقلو الإرهابية وقعت في كمين قامت بنصبه لهم قوات عبد الواحد محمد نور والقائد كاركجولا وقتلت منهم ثلاثمائة متمرد في الكمين الذي وقع يوم الاثنين.

٩- وشكل الكمين الذي نصبته قوات عبد الواحد تحولا كبيرا في نظرة أهل الفاشر لعبد الواحد النور وموقفه من المليشيا وتحالفها في تأسيس

الذي يضم عدد من أحزاب قحط وحركة تحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز ادم الحلو. أما الحلو بدوره اختلف مع المليشيا في محور الفاشر وسحب قواته التي دخلت المعركة مع المرتزقة الكولمبيين.

٩- في رسالة للدكتور جبريل إبراهيم والقائد مني أركو مناوي والقوات المشتركة قال الشيخ المجاهد آدم حامد جار النبي أن مدينة الفاشر تواجه أوضاعا مأساوية تتطلب تحرك القوات من الصحراء وكورنوي والأبيض في شمال كردفان لنجدة أهل الفاشر الذين يواجهون شبح الموت بسبب الجوع والحصار والتدوين اليومي من قبل مليشيا آل دقلو على مدينة الفاشر حيث يسقط الأطفال والنساء.

١٠.

(واقع الله ما يرفع) مثل سوداني ينطبق على المتمردين الهادي إدريس والطاهر حجر كان أحدهما صاحب مطعم وهو الهادي إدريس والطاهر حجر تاجر شنطة ورفعوهم ناس دكتور جبريل ومناوي ولبسوهم البدل والكرفتات والبناطلين وعندما وجدوا الدولار ما صدقوا ودخلوا في ورطة الجنجويد وما عارفين اطلعوا والجنجويد مثل الشيوعيين من السهل أن تدخل معهم ولكن من الصعب تخرج منهم (مقتبس من رسالة الحصة وطن من الفاشر )

د. حسن محمد صالح