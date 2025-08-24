بالصور والفيديو.. العاملون بأحد فنادق “زنزبار” احتفلوا مع اللاعبون بطريقة ملفتة وجميلة.. شاهد فرحة نجوم المنتخب السوداني بالتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

تمكن المنتخب السوداني, من التأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين “الشان” وذلك بعد فوزه الغالي على المنتخب الجزائري بركلات الترجيح.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المباراة كانت قد انتهت بتعادل المنتخبين بهدف لكل, بعد أن تقدم صقور الجديان وعاد الجزائري النتيجة.

وبعد نهاية المباراة احتفل نجوم المنتخب السوداني, بالتأهل مع أبناء الجالية السودانية, بزنزبار, الذين ساندوا المنتخب بقوة طيلة زمن المباراة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تفاجأ لاعبو صقور الجديان لحظة عودتهم لفندق الإقامة بزنزبار, بالعملون بالفندق وهم يحتفلون معهم طريقة ملفتة وجميلة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين