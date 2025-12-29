علاء مبارك يوجه رسالة للجماهير المغربية بعد دعم مصر في أمم إفريقيا

وجه علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، رسالة “شكر” إلى الشعب المغربي بعد المساندة القوية التي لقيها المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وفي مباراته أمس أمام جنوب إفريقيا بالجولة الثانية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة بالمغرب، حظي المنتخب المصري بدعم جماهيري كبير وامتلأت جنبات الملعب بأكثر من 40 ألف متفرج، لتكون المباراة الأكثر حضورا في البطولة بعد مباريات البلد المضيف.

وكتب علاء مبارك، على حسابه بمنصة إكس السبت: “شكرا لجماهير المغرب لدعمها الكبير لمنتخب مصر”، مشيدا بأداء لاعبي المنتخب المصري بعد الفوز بـ10 لاعبين، قائلا: “”ألف مبروك فوز رجال منتخبنا الوطني بعشرة لاعبين، فوز غالي لمنتخب مصر على جنوب إفريقيا، نجم المباراة محمد الشناوي”.

وحصدت الجماهير المغربية إشادات واسعة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل المصرية، بعد الدعم الكبير للمنتخب المصري في مواجهتيه الأولى والثانية بالبطولة حتى الآن، ووجه الاتحاد المصري في بيان رسمي، الشكر للجماهير المغربية، كما عبر قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن تقديره للدعم الجماهيري المغربي.

وقال صلاح، في تصريحات عقب لقاء جنوب إفريقيا: “الملعب كان شبه ممتلئ، وفخور جدا أن ألعب في المغرب، وأن أكون محاطا بالجماهير المصرية وحتى الجماهير المغربية، الأجواء كانت مذهلة ونأمل أن نمضي قدما”.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط حصدها من فوزين على موزمبيق وجنوب إفريقيا، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 فيما يتبقى مواجهة أنغولا يوم الاثنين المقبل بدور المجموعات.

المصدر: RT