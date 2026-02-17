الهلال السوداني في مواجهة نهضة بركان المغربي – قرعة أبطال افريقيا

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت، يوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر عن المواجهات التالية:

نهضة بركان المغربي ضد الهلال السوداني

الترجي التونسي ضد الأهلي المصري

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ضد الملعب المالي

الجيش الملكي المغربي ضد بيراميدز المصري

وأسفرت قرعة الدور قبل النهائي عن لقاء الفائز من الأهلي والترجي مع الفائز من صن داونز والملعب المالي، حيث تقام مباراة الذهاب في مصر أو تونس، ولقاء الإياب في جنوب أفريقيا أو مالي.

في المقابل، يلعب الفائز من بيراميدز والجيش الملكي مع الفائز من نهضة بركان والهلال، حيث تجرى مباراة الذهاب في ملعب بيراميدز أو الجيش الملكي، ولقاء الإياب ملعب نهضة بركان أو الهلال.

وفي الدور النهائي سوف يقام لقاء الإياب الحاسم على ملاعب أي من بيراميدز أو الجيش الملكي أو نهضة بركان أو الهلال.

يشار إلى أنه قام بإجراء القرعة النجمان المعتزلان المصري عماد متعب والمالي مومو سيسوكو.

العربية نت