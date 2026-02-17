شهد الأستاذ محمد عبّاس رحمة، المدير التنفيذي لمحلية عطبرة، باستاد عطبرة لكرة القدم ختام فعاليات الدورة الرياضية المدرسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمحلية عطبرة للعام (2026)، التي نظمتها إدارة الأنشطة المدرسية بالمحلية تحت شعار (جيش واحد.. شعب واحد)، برعاية المدير التنفيذي للمحلية.

كما شهد اللقاء سعادة العميد الطيب أرتولي، مدير شرطة محلية عطبرة، والعقيد خالد مكي، مدير جهاز الأمن والمخابرات بالمحلية، إلى جانب عدد من قيادات التعليم بالولاية ومحلية عطبرة.

واختتمت الدورة الرياضية المدرسية بكرنفال رياضي شارك فيه تلاميذ وتلميذات مدارس عطبرة، ومباراة كرة قدم للمدارس الابتدائية تفوقت فيها مدرسة الوحدة (أ) على مدرسة الشروق بثلاثية نظيفة، نالها اللاعبون محمد عادل، ومفيد عبد الله، وقذافي جمعة، وأدار المباراة من وسط الملعب الحكم محمد حسين كسلا، وعاونه على الخطوط الحكام عوض هاشم، ومحمد عبد الجليل.

وفي المباراة الثانية للمدارس المتوسطة، فازت مدرسة القيادة على مدرسة الشهداء بالركلات الترجيحية (4-3) بعد نهاية الزمن الرسمي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. أحرز لمدرسة الشهداء اللاعب مزمل إدريس، فيما أحرز للقيادة اللاعب رامي صابر، وأدار المباراة من وسط الملعب الحكم عوض هاشم، بمعاونة مجدي عبد الجليل، ومحمد حسين كسلا.

وفي الختام، قام الأستاذ محمد عباس رحمة، المدير التنفيذي لمحلية عطبرة، والقيادات، بتسليم كأس المدارس المتوسطة والميداليات الذهبية لفريق مدرسة القيادة المتوسطة، والميداليات الفضية للوصيف مدرسة الشهداء المتوسطة، وكأس المدارس الابتدائية والميداليات الذهبية لمدرسة الوحدة (أ)، والميداليات الفضية للوصيف مدرسة الشروق الابتدائية.

كما تم تكريم وزير التعليم والتربية الوطنية، والمدير التنفيذي لمحلية عطبرة، والأستاذ عادل محمد حمدتو، مدير الإدارة العامة للتعليم بمحلية عطبرة.

وتبرع المدير التنفيذي لمحلية عطبرة، والدكتور محمد عثمان الشايقي، مدير الإدارة العامة للتقويم والامتحانات بالولاية، بمبالغ مالية للمدارس الحائزة على البطولة بالمرحلتين، وتبرع المجلس التربوي لمدرسة القيادة المتوسطة بمبلغ مالي لكل لاعب من مدرسة القيادة.