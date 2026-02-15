نادينا: المريخ يفجر مفاجآت في بيان ناري حول عبد اللطيف أبيض

أصدر نادي المريخ بيانًا توضيحيًا موجّهًا إلى جماهيره والرأي العام، كشف فيه ملابسات قضية اللاعب عبد اللطيف “أبيض”، مؤكدًا التزامه الكامل بالشفافية وحرصه على حماية حقوق النادي في ظل الجدل الدائر مؤخرًا.

المريخ يوضح موقف تسجيل اللاعب

أكد النادي بحسب صحيفة نادينا أن اللاعب عبد اللطيف “أبيض” تم تسجيله رسميًا في كشوفات المريخ خلال فترة الانتقالات الرئيسية مطلع عام 2024 قادمًا من نادي حي العرب، قبل أن ينضم لاحقًا إلى معسكر الفريق في موريتانيا.

وأوضح البيان أن المدير الفني قرر بعد أشهر تقليص القائمة، ليكون اللاعب ضمن المجموعة التي مُنحت راحة مفتوحة وعادت إلى السودان، مشيرًا إلى أن طلب إعارة لاحق من أحد الأندية الليبية لم يكتمل ولم يعتمد رسميًا.

تحديث البيانات واعتماد المشاركة رسميًا

وبيّن المريخ أنه في مطلع العام الجاري تم استدعاء اللاعبين المستبعدين إلى معسكر بربر، وكان عبد اللطيف “أبيض” ضمنهم، قبل أن يتم تمديد عقده لعام إضافي خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

تحديث بيانات اللاعب في نظام فيفا كونكت

اعتماد التسجيل بصورة رسمية

إصدار كرت مشاركة للموسم 2025/2026

وشدد النادي على أن إجراءات الإعارة تتطلب اتفاقية ثلاثية بين الناديين واللاعب عبر نظام الانتقالات، وهو ما لم يحدث، كما أن تحويل شهادة النقل الدولية يحتاج مشاركة رسمية من الأطراف المعنية، وهو إجراء لم يتم أيضًا.

تساؤلات حول تسريب المعلومات ومطالب بمراجعة لجان

وأعرب المريخ عن استغرابه من تداول معلومات تفيد بوجود شهادة اللاعب في ليبيا دون طلب رسمي من النادي، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات جوهرية حول الجهة التي قامت بالإجراء وكيفية مطابقة البيانات دون إخطار إدارة الانتقالات بالنادي.

وأشار البيان إلى أنه من غير المقبول اطلاع نادٍ آخر على معلومات تخص لاعبًا بنادٍ مختلف دون تعاون غير مشروع، مطالبًا الاتحاد السوداني لكرة القدم – حرصًا على عدالة المنافسة – بإعادة النظر في بعض الموظفين واللجان.

رسائل حاسمة من بيان المريخ

لا أخطاء إدارية من جانب النادي في ملف اللاعب

إجراءات الإعارة وتحويل الشهادة لم تتم رسميًا

المريخ لم يتسلم حيثيات قرار استئناف سابق

النادي سيواصل الدفاع عن حقوقه عبر القنوات القانونية

واختتم المريخ بيانه بالتأكيد لجماهيره أنه لن يسمح بهضم حقوقه أو تحميله مسؤولية أخطاء لا تخصه، مشددًا على استمراره في متابعة القضية حتى نهايتها القانونية